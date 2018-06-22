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ЧС-2018: Федерація футболу Єгипту хоче скаржитись на суддівство у матчі з Росією

21 червня 20:53 918 Читать на русском
ЧС-2018: Федерація футболу Єгипту хоче скаржитись на суддівство у матчі з Росією
ЧС-2018: Федерація футболу Єгипту хоче скаржитись на суддівство у матчі з Росією

Єгипетська федерація футболу вважає, що Енріке Касерес у матчі 2 туру групи А діяв на користь Росії.

Федерація футболу Єгипту оголосила про намір подати офіційну скаргу у ФІФА щодо парагвайського арбітра Енріке Касереса за його роботу на матчі 2-го туру групового етапу ЧС-2018 Росія – Єгипет, повідомляє FilGoal.com.

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За словами глави Федерації футболу Єгипту Хані Абу Реда, арбітр повинен був подивитися відеоповтор в моменті з падінням у штрафному Марвана Мохсена, так як там був пенальті. Крім того, єгиптяни вважають, що в моменті з першим голом збірної Росії було порушення правил на Фатхі, який відправив м'яч у власні ворота.

Нагадаємо, що завдяки перемозі збірна Росії достроково забезпечила собі місце в плей-офф ЧС-2018, а збірна Єгипту втратила шанси на вихід з групи.

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ЧС-2018 2 тур

Росія - Єгипет: Вівторок 19 червня 2018

Росія
Матч завершено
3 : 1
Єгипет
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Теги
ЧС 2018 Єгипет Єгипет ФІФА Росія - Єгипет Енріке Касерес Енріке Касерес
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