Хавсаві: Саудівська Аравія хоче дійти до фіналу ЧС-2018

Капітан збірної Саудівської Аравії Осама Хавсаві прокоментував перспективи своєї команди на чемпіонаті світу.

"Кожен футболіст мріє грати на чемпіонаті світу. Ми маємо викластись на повну і прогрес не є неможливим.

Є багато непередбачуваних речей, що можуть статись на мундіалі. Зараз ми сконцентровані на матчі-відкритті і це задасть тонус на подальший виступ. Ми граємо проти господаря і маємо амбіції. Як і інші команди, ми хочемо вийти до фіналу, якщо зможемо. Немає нічого неможливого", – цитує Хавсаві Arab News.

Сьогодні, 14 червня, стартує чемпіонат світу 2018. У матчі-відкритті Росія зіграє проти Саудівської Аравії. Початок о 18:00 за київським часом.

Росія – Саудівська Аравія. Анонс