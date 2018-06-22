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Хавсаві: Саудівська Аравія хоче дійти до фіналу ЧС-2018

14 червня 10:05 372 Читать на русском
Хавсаві: Саудівська Аравія хоче дійти до фіналу ЧС-2018
Осама Хавсаві (справа) / Getty Images

Капітан збірної Саудівської Аравії Осама Хавсаві прокоментував перспективи своєї команди на чемпіонаті світу.

"Кожен футболіст мріє грати на чемпіонаті світу. Ми маємо викластись на повну і прогрес не є неможливим.

Є багато непередбачуваних речей, що можуть статись на мундіалі. Зараз ми сконцентровані на матчі-відкритті і це задасть тонус на подальший виступ. Ми граємо проти господаря і маємо амбіції. Як і інші команди, ми хочемо вийти до фіналу, якщо зможемо. Немає нічого неможливого", – цитує Хавсаві Arab News.

Сьогодні, 14 червня, стартує чемпіонат світу 2018. У матчі-відкритті Росія зіграє проти Саудівської Аравії. Початок о 18:00 за київським часом.

Росія – Саудівська Аравія. Анонс

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Саудівська Аравія Саудівська Аравія Осама Хавсаві Осама Хавсаві
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