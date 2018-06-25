Саудівська Аравія – Єгипет: прогноз на матч ЧС-2018

Саудівська Аравія та Єгипет зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Волгограді. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Саудівська Аравія – Єгипет відбудеться 25 червня на стадіоні Волгоград Арена. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Саудівська Аравія – Єгипет, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом протистояння вважають Єгипет. Коефіцієнт на перемогу "Фараонів" становить 1.83, а потенційний тріумф аравійців оцінюється балом 4.40. На нічию ставлять 3.40.

Букмекери з Bwin дають схожі коефіцієнти. На перемогу єгиптян ставлять коефіцієнт 1.83, нічия оцінюється у 3.50, перемога Саудівської Аравії – 4.50.

Нагадаємо, обидві команди вже втратили шанси на вихід з групи А. Як Єгипет, так і Саудівська Аравія програли свої матчі Росії та Уругваю. Таким чином даний поєдинок не має турнірного значення для обох команд, а носить лише характер престижу.