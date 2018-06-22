ЧС-2018 Уругвай – Саудівська Аравія: вірні дії Піцці, залежність уругвайців від атаки та слабкий креатив

Матч 2-го туру групи А між збірними Уругваю та Саудівської Аравії завершився мінімальною перемогою уругвайців, яка вивела їх в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Матч Уругвай – Саудівська Аравія мав важливе значення. В разі перемоги Уругвай офіційно виходив в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018, а Саудівська Аравія втрачала будь-які шанси на вихід з групи. "Селесте" почали активніше, забравши м'яч під власний контроль та створивши серію небезпечних моментів. На 13-й хвилині гостро пробивав з-за меж штрафного Кавані, а на 20-й він міг асистувати Луїсу Суаресу Аль-Давсарів фолить проти Варели втім, удар останнього було заблоковано. Аравійці виглядали інертно й досить закономірно пропустили на 23-й хвилині, коли їх воротар помилився на виході після подачі з кутового і Суарес без проблем переправив м'яч у ворота!

Уругвай – Саудівська Аравія – відео гола та огляд матчу

Після цього Саудівська Аравія трохи ожила і навіть створила кілька напівмоментів, найбільш гострі з них відбулися наприкінці 20-х хвилин. На 26-й Бахбір пробив з-за меж штрафного під поперечку, однак Муслера парирував удар. На 29-й все той же Бахбір замкнув подачу з кутового, однак його удар вийшов неточним. Крім того, на останніх хвилинах аравійці ледь не вискочили віч-на-віч з Муслерою, однак захисники Уругваю зіграли уважно. В цілому ж, "селесте олімпіка" тримали ініціативу до кінця першого тайму, хоча безгрішними їх назвати важко.

Луїс Суарес веде боротьбу проти Аль-Шахрані

Уругвай – Саудівська Аравія: текстова онлайн-трансляція

Другий тайм почався зі стартової активності уругвайців. Вже на 51-й хвилині вони могли подвоїти власну перевагу, однак удар Суареса зі штрафного у нижній кут парирував голкіпер. Підопічні Табараса тримали м'яч і контролювали хід гри, а у Кавані та Суареса, здавалося, все виходить: так, на 62-й хвилині Едінсон виконав шикарне закидання на дальню штангу, однак Карлос Санчес пробив головою вище воріт. Транжирячи моменти, уругвайці не помітили, як саудіти прокинулись.

Починаючи з 60-х і до 80-х хвилин "орли пустелі" провели ударний відрізок, перетягнувши відсоток володіння м'ячем на свою користь та регулярно обігруючи суперника один в один на чужій половині поля. Провести хоча б один реально гольовий момент їм не вдалося, але кілька ударів та цікавих гострих передач в район штрафного пройшли. Найбільше вражали красиві комбінації аравійців та їх постійні спроби відповідати на атаки атаками.

Аль-Давсарі фолить проти Варели

Збірна Уругваю в деякий момент скотилася на банальні дії, які не дивували захисників Саудівської Аравії. На 68-й хвилині подачу на дальню штангу замкнув Касерес, а на 80-й Кавані небезпечно зрізав м'яч після удару Торрейри – і в першому, і в другому випадку круглий летів повз ворота. Найбільш близьким до голу Уругвай на 86-й хвилині, коли Кавані обікрав захисника і одразу пробив з лінії штрафного – однак воротар зблизився з форвардом і Едінсон не зміг пробити повз нього.

У такому ключі матч розвивася до самого фінального свистка – і голів так ніхто й не забив. Зрештою, Клемен Турпен на 90+4 хвилині просвистів востаннє, зафіксувавши мінімальну перемогу Уругваю та його вихід в 1/8 фіналу ЧС-2018. Саудівська Аравія втратила будь-які шанси на вихід з групи, однак провела гру більш, ніж гідно.

Уругвай має проблеми з креативністю

Давня футбольна мудрість "бей вперёд – комбинация придёт" в інтерпритації уругвайців звучить як "віддай Кавані та Суаресу, а вони щось створять". Уругвай завдав 13 ударів по воротах, з яких 4 йшли у площину – це непоганий показник для чемпіонату світу-2018, однак 90% цих моментів були пов'язані з використанням чужих помилок, а не власних переміщень та передач. А Саудівська Аравія, як на зло, помилятися не хотіла – жоден з моментів Уругваю не пройшов без спротиву "орлів пустелі" у тій чи іншій мірі.

Аль-Бурайк зупиняє Кавані на лінії власного штрафного

Всі удари, замикання та вривання уругвайців так чи інакше зустрічалися з рикошетами, блоками та пресингом аравійців, що говорить про прогнозованість дій "селесе". Коли Уругвай створював щось сам – виходили або закидання, або спроби Кавані та Суареса протаранити оборону. Чи не єдину серйозну помилку їхні суперники допустили на 23-й хвилині, коли голкіпер пролетів повз м'яч – і саме тоді уругвайці забили переможний гол.

Тренер Саудівської Аравії зробив правильні висновки

Хуан Антоніо Піцці після розгрому від Росії радикально перекроїв склад. Він зняв з основи Омара Хавсаві, випустив в старті швидкого та креативного Бахбіра, а в нападі замість найкращого бомбардира азійського відбору Аль-Сахлаві випустив 23-річного форварда Леванте Аль-Муваллада, якого ми можемо пам'ятати по матчу проти України – саме він забив нам гол.

Аль-Муваллад обігрує Хіменеса

Заміни спрацювали повністю. Бахбір та Аль-Давсарі урівноважили міць флангів, розширивши фронт атаки та встигаючи повертатись у оборону. Точність пасів атакуючої четвірки аравійців знаходиться на рівні від 86 до 100 відсотків, а молодий Аль-Муваллад виглядав дуже настирно, гарно комбінуючи та створюючи сталий тиск на ворота Муслери. Так, він пробив всього одного разу – але в цілому виглядав дуже симпатично. Як і вся збірна Саудівської Аравії.

Вся гра Уругваю тримається на Кавані та Суаресі

Звісно, головні зірки збірної забов'язані вести гру, однак залежність уругвайців від свого атакуючого сузір'я приймає загрожуючі масштаби. Із 13 ударів Уругваю в матчі проти Саудівської Аравії 9 завдали Кавані та Суарес; із шести обіграшів один в один три зробив Кавані; весь креатив йде від Кавані, а завершення лежить на ньому ж та Суаресі.

Уругвай – Саудівська Аравія: Суарес визнаний найкращим гравцем матчу

Едінсон Кавані, Луїс Суарес та Мартін Касерес

Для команди, в складі якої грають талановиті Бентанкур і Весіно та досвідчені Крістіан Родрігес і Карлос Санчес, подібна диспропорція неприпустима. Уругвай не може забити більше одного голу в матчах проти найслабших команд найслабшої групи чемпіонату світу-2018 – і це за умов, коли суперники просто не встигають за Суаресом та Кавані внаслідок різниці у класі. Що робити з такою грою Уругваю в 1/8 фіналу, де на обох форвардів накинуть по три опікуна?

Цікаві факти

1. Збірна Уругваю вперше в історії перемогла Саудівську Аравію. До цього команда провела два матчі, зігравши внічию у 2014 році та програвши у 2002 р.

2. Загальний рахунок у протистоянні Уругваю та Саудівської Аравії зрівнявся – 4:4.

3. Луїс Суарес провів 100-й матч у футболці збірної Уругваю.

4. Поразка від Уругваю стала 12-ю в історії Саудівської Аравії у матчах проти латиноамериканських команд

ЧС-2018, група А, 2-й тур

Уругвай – Саудівська Аравія – 1:0

Голи: Суарес, 23