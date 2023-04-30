"В Металісті гравці вже чотири місяці не отримують зарплатню. І ми розуміємо, від інвестора якого клубу зараз залежить Металіст напряму.

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Ми також знаємо, що у тому клубі також є певний люфт по зарплатні – тут три, а там чотири місяці. Тобто ще одна команда опиняється у замкненому колі.

Ми знаємо достеменно, що можливості Ярославського – зараз нульові. Усі читали історію з його дружиною – там біда.

Зараз у футбольних колах ходять чутки, що впливові люди дали команду, що Металіст має залишитися в УПЛ. І тепер я хочу побачити, як це можна зробити з командою, яка на полі нічого не може, де гравці 4 місяці не отримують зарплату. Навіщо їй залишатися у такому вигляді?" – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після 23-х турів Металіст у турнірній таблиці УПЛ йде передостаннім, набравши 19 очок – харків'яни не знали смаку перемог у 16 матчах поспіль.

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