Португальський фахівець довго вважався фаворитом на заміну Юргена Клоппа у Ліверпулі. Аморім вирішив підштовхнути "червоних" до переговорів і почав публічно загравати з іншими клубами АПЛ. Керівництво мерсисайдців шантаж не оцінило, домовившись з Арне Слотом. 39-річний Аморім просив вибачення за свою необдуману поведінку, а тепер знову клянеться у вірності Спортінгу.

Клоппа після відставки з Ліверпуля сватають у сенсаційний клуб

"Я залишаюся. У мене є чинний контракт, зараз особливий момент для мене, для клубу. Тепер ми разом спробуємо виграти третій титул. Давайте спробуємо це зробити", – наводить слова Аморіма інсайдер Фабріціо Романо.

Молодому фахівцю справді гріх скаржитись на своє становище в Лісабоні. Вчора Спортінг став недосяжним для Бенфіки Анатолія Трубіна і виграв чемпіонат Португалії. "Леви" можуть оформити "золотий дубль", якщо 26 травня здолають Порту у фіналі Кубка.

Трубін не зміг врятувати Бенфіку від сенсаційної поразки – Спортінг офіційно став чемпіоном Португалії