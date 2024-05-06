На 75-й хвилині матчу Рома – Ювентус камери імовірно спіймали півзахисника римлян Крістанте за богохульними висловлюваннями. В Італії це вважається порушенням і карається дискваліфікацією. Як інформує Gazzetta dello Sport, тепер Крістанте загрожує одноматчева дискваліфікація.

"Ми привезли додому важливу нічию": головний тренер Ювентуса – про матч з Ромою

Проблема для гравця і для всієї Роми полягає в тому, що в 36-му турі Серії А на "джаллороссі" чекає виїзд у Бергамо до Аталанти. Для римлян це – найголовніший матч сезону, враховуючи турнірну таблицю. Лише перемога над "богинею" дасть змогу Ромі опинитися за підсумками чемпіонату на п'ятому місці, яке дає право виходу в Лігу чемпіонів.

Крістанте вважається найбільш незамінним гравцем Роми в останніх сезонах. Він – лідер команди за кількістю проведеного на полі ігрового часу в усіх турнірах.

У 2020 році Крістанте вже був покараний дискваліфікацією за аналогічний проступок. Цього сезону лише один гравець у Серії А зазнав такої санкції – воротар Фрозіноне Тураті.

Рома не змогла зламати товариську серію Ювентуса – "вовки" ризикують змарнувати два квитки в ЛЧ