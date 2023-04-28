Київський клуб проти харків'ян, які в останні років 10 стали напрочуд зручним суперником для українського гранда. Матч, як і онлайн-трансляція Металіст – Динамо на "Футбол 24", стартував о 13:00. Олександр Шовковський дебютує в ролі виконувача обов'язків наставника киян, адже Мірча Луческу вирушив на лікарняний. Поки динамівці намагаються повернутися в боротьбу за медалі, Металіст завис на межі прірви. Підопічні Огнєновіча не вигравали вже 15 турів і за цей ігровий проміжок стали найгіршою командою української Прем'єр-ліги не лише в таблиці, а й за статистичними показниками.

Металіст – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

Повністю контролюють гості м'яч на перших хвилинах. Спершу динамівці частіше намагалися пробиватися через фланг Волошина, куди зміщувалися обидва центральні хавбеки і Буяльський. Далі перемістили акцент на край Беніто. Металіст непогано насичує свою третину поля, 5 захисників з допомогою інших партнерів перекривають будь-які можливості для загострення. Дячук помиляється у простій ситуації на своїй половині, відправляючи снаряд в аут. Проблеми молодого захисника на м'ячі тривають. Ванат після обіграшу з Беніто таки завдав першого удару на 10 хвилині – захисники встигли підкоригувати силу і точність пострілу.

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Посипалися моменти з 16 хвилини. Беніто сам почав атаку, розвернувши через Андрієвського ліворуч, сам завершував. Це Вівчаренко блискуче закинув на Буяльського, а той вивів нігерійця сам на сам. Єрмолов потягнув удар у лівий кут. Дуже схоже на пенальті, але суддя промовчав. Буяльського збивали у штрафному, позаяк захисник не зіграв у м'яч. І знову Віталій загострював, приймаючи у воротарському і прокидаючи правіше, але Сироту випередив оборонець. Голкіпер Металіста у своєму майданчику дуже ризикував, вирішивши показати свій дриблінг – активний високий пресинг киян ледь не змусив харків'ян помилитися.

Метал довго мовчав, але після 20 хвилин починає свою атакувальну гру. Закидання з глибини підчистив Нещерет за межами своїх володінь. Єгор Демченко не зовсім очікувано пробив, виконуючи стандарт з лівого флангу – кіпер Динамо виловив з-під поперечини. Удар Прядуна з кількох метрів заблокував... Ванат. Відзначаємо тут прохід того ж Демченка, який безсоромно легко накрутив у штрафному по черзі Дячука і Вівчаренка. Динамо відповідає своїми супермоментами. Спочатку Буяльський елегантно розвернувся, видав стіночку з Ванатом, і лише невдала спроба перекинути воротаря позбавила взяття воріт. А згодом Андрієвський перед штрафним бахнув з льоту в стійку. Ванат добивав головою з вбивчої дистанції, однак також не поцілив.

Волошин перекрутив у правий кут. Перед тим Назар непогано розвинув атаку з переведенням на Беніто, але Тимчик уже не вперше сьогодні запоров перспективну комбінацію. І знову Волошин з лівого краю накидав, захисники скинули прямо на Буяльського. Поспішив Віталій пробити в дотик, обравши найважчий спосіб виконання з технічної точки зору. Міг приймати, міг котити на Беніто, який уже не вперше зовсім сам у штрафному, однак не отримує пас. Жорстко дістається захисникам Динамо. Прядун в'їхав у спину Сироті, Дячук тримається за ребро після стику в центрі поля.

Огнєновіч сміливішає після першого тайму. Випускає атакувальнішого Бойчука замість опорника Чайковського. І відразу ж Прядун і Картушов розбираються з квартетом захисників Динамо, ось тільки влучності бракує удару. Єгор ще й Вівчаренка садить на жовту – знову дуже легко проходять Костянтина у дриблінгу. Свій хід у перерві зробив і Шовковський. Кабаєв вийшов замість Волошина, який надовго зникав з гри. Владислав був зобов'язаний реалізувати пас Буяльського на хід. Однак колишній лівий вінгер Зорі, маючи пару метрів переваги над всіма суперниками, невдало і надто повільно змістився у центр, дозволивши суперника збити себе на межі штрафного.

Ну, хоч заробив вилучення для Романюка, який ще у першому таймі ледь не підвів фолом на Буяльському в межах штрафного. Андрієвський свій трюк з матчу проти Шахтаря не повторив, пробивши над стінкою, але вище. Беніто розриває оборону своїм чудернацьким силовим дриблінгом. Буяльський отримав купу часу для різних рішень, але знову зіграв занадто тонко. Ванат отримав розрізний пас і забив, однак забрався у мінімальний офсайд. Прядун, у якого вже був "гірчичник" за грубощі проти Сироти, втратив м'яч в атаці й ззаду пройшовся по нозі Сидоручка. Шовковський вимагає жовту картку, Пасхал пошкодував.

Кабаєв переводить на протилежний фланг такою "вишуканою" діагоналлю, що м'яч летить назад і в аут. Без коментарів. Тимчик прострілив з правого флангу, Буяльський скидав головою поруч зі стійкою, а Беніто ледь не підправив у сітку. Дуже нервовий матч і від Буяльського, який втратив упевненість після загублених моментів. Ніби й все правильно задумував котити ліворуч на вільного партнера, але вже не вперше віддав чужому. Вівчаренко (двічі) та Андрієвський стріляють пачками здалеку – все повз ціль. На 70 хвилині Київ таки відкрив рахунок. Андрієвський покотив, Сирота підключився і бабахнув практично в дев'ятку. Є тут, щоправда, питання до Єрмолова, який далекувато вийшов з воріт.

Динамівці ніби намагаються завести м'яч у ворота. Ванат випрошував пенальті, підгинаючи ноги до зіткнення з Паті, але формально щось схоже на підніжку було. Богдан Бойчук відіграв лише половину тайму після виходу на заміну і травмувався, вийшов Наумець. Кабаєв спершу запоров крутий момент після тонкої комбінації Ваната, Буяльського і Сидорчука – захисник вибив уже з порожніх воріт. Однак через якихось 18 секунд Владислав виправився. Знову елегантна гра в дотик від Буяльського, який розіграв трикутник з Вівчаренком і лівим вінгером киян. А далі вже Ванат зовсім самотній перед порожніми воротами.

Замість Ваната, Беніто та Дячука (по суті грав з травмою, тримаючись за ребро і на лавці) вийшли Ерік Рамірес, Самба Діалло і Денис Попов. Саме останній раптово впав і привіз гол на свої ворота. Картушов легко підібрав і покотив Прядуну під розстріл фактично порожніх воріт. Ще й Порох зі штрафного здалеку змусив понервувати Нещерета. Сидорчук відповів своїм пристойним ударом метрів з 25. Динамо довгенько не могло взяти гру під контроль, даруючи суперникам небезпечні стандарти на своїй половині. Кричав, схоже, Олег Гусєв, чи можна зібрано провести хоча б останні хвилини.

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І все ж Буяльський після пасу Раміреса розкатав, віддавши ліворуч Вівчаренку, який легко прошив голкіпера. Пощастило киянам, що оборона суперника раптово встала і розвалилася після перерви. Адже регулярне марнування вбивчих моментів викликало величезні питання. Перша результативна дія Кабаєва в офіційному матчі за Динамо – дочекалися! Ну, і абсолютно рідкісна гармата Сироти. Свій єдиний м'яч за Київ до того Олександр забив захисною класикою, замкнувши головою подачу кутового.

Буяльський, попри провальний як для нього матч у реалізації, обертів не збавив і блискуче відійшов у тінь – передасист і гольовий пас таки віддав. Ванат після перерви на Шахтар знову забиває (4 за 5 матчів). Андрієвський, який віддав на Сироту і взагалі стабільно мав гідний вигляд під час розіграшів у фінальній третині, з другою результативною дією у другому матчі в основі поспіль, що з ним у київському клубі не траплялося. Металіст залишається передостаннім у таблиці, випереджаючи лише Львів на 6 очок. Динамо набирає 44 бали і скорочує відставання від Зорі до 2 пунктів.

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