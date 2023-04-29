"В принципі, у Динамо була перевага у грі. Ми так і планували, чекали на свої моменти, контратаки. Але момент з червоною карткою просто все змінив на полі. Я не знаю, чи справедлива вона, але цей момент поміняв гру – це 100 відсотків.

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Ми готуємо команду завжди так, щоб вигравати матч. Зрозуміло, що це Динамо. Просто є матчі, коли треба трохи зіграти, скажімо так, більше серцем. Я думаю, що команда хотіла перемогти, просто... Чесно, не хочу давати якихось оцінок, але цей момент з вилученням повністю змінив хід гри й нам стало дуже важко, адже Динамо – хороша команда.

Коли Романюк отримав червону картку, ми перебудували команду на гру у чотири захисники. Потім, коли Динамо забило, треба було забити у відповідь. Ми пробували все, але не вийшло.

Другий гол дався Динамо дуже легко? На той момент наша команда пробувала ризикувати. Коли так відбувається, зрозуміло, що суперники рівня Динамо отримують моменти для взяття воріт.

Металіст дуже довго не перемагає, але що робити – треба працювати, готувати команду до кожної наступної гри. Я думаю, коли команда виграє матч, психологічний стан буде набагато кращим", – цитує Огнєновіча офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, після 23-х турів харків'яни йдуть у турнірній таблиці УПЛ передостанніми, набравши 19 очок.

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