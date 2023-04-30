"В Металлисте игроки уже четыре месяца не получают зарплату. И мы понимаем, от инвестора какого клуба сейчас зависит Металлист напрямую.

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Мы также знаем, что в том клубе также есть определенный люфт по зарплате – здесь три, а там четыре месяца. То есть еще одна команда оказывается в замкнутом круге.

Мы знаем точно, что возможности Ярославского – сейчас нулевые. Все читали историю с его женой – там беда.

Сейчас в футбольных кругах ходят слухи, что влиятельные люди дали команду, что Металлист должен остаться в УПЛ. И теперь я хочу увидеть, как это можно сделать с командой, которая на поле ничего не может, где игроки 4 месяца не получают зарплату. Зачем ей оставаться в таком виде?" – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после 23-х туров Металлист в турнирной таблице УПЛ идет предпоследним, набрав 19 очков – харьковчане не знали вкуса побед в 16 матчах подряд.

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