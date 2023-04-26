Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський не підтвердив інсайд Ігоря Бурбаса про серйозні проблеми з грошима в дніпровській та луганській командах.

"Спростовуємо інформацію, котра з'явилася вчора в мережі, про те, що СК Дніпро-1 та Зоря у календарному 2023-му році ще жодного разу не розраховувалися зі своїми футболістами.

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Стандартний люфт по зарплатні в СК Дніпро-1, який існує вже багато років, досі складає 3 місяці. Востаннє футболісти отримували гроші у січні. "Получка" за лютий очікується на початку травня.

Щодо Зорі... Заборгованість у клубі наприкінці цього тижня досягне лише двох місяців. Очікується, що цього тижня гравцям погасять борг за березень та, можливо, сплатять преміальні за перемогу над Динамо", – написав Співаковський у Telegram-каналі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше відомий інсайдер Ігор Бурбас повідомив про величезні борги у дніпровському та луганському клубах.

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