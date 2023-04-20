Марина Свентицька у своїх соцмережах повідомила, що більше не є дружиною президента харківського клубу Олександра Ярославського.

"16 років життя, стільки всього пройдено разом... Наші життєві шляхи розійшлись, ми розлучилися більше року тому. Складно говорити про такі речі, але, я думаю, настав час про це сказати.

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Головне, що є наші прекрасні діти, для яких ми завжди залишаємось люблячими батьками", – написала Свентицька на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 35-річна Свентицька була третьою дружиною 63-річного Ярославського. У них є троє спільних дітей.

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