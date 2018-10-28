"Це будуть шахи без королів", – Вальдано та Оскар Гарсія поділилися прогнозом на Ель Класіко Барселона – Реал

Колишній форвард мадридського Реала Хорхе Вальдано та екс-нападник Барселони Оскар Гарсія в інтерв'ю Marca розповіли про очікування від недільного Ель Класіко, яке пройде без двох найбільших футбольних імен десятиліття – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Як ви пояснюєте те, що Барселона і Реал так часто провалюються?

Оскар Гарсія: Потрібно перебувати всередині команди, щоб зрозуміти, що відбувається. Це дивно, що на цьому відрізку сезону Барселона оступилася в кількох іграх, але вони залишаються лідером.

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Вальдано: Простіше пояснити ситуацію мадридського Реала, оскільки вони втратили 50 голів, але складніше з Барселоною, яка сприймається командою. Неможливо добитися зіграності, якщо склад команди змінюється кожні три дні. Очевидно, що два-три гравці не перебувають на своєму найкращому рівні.

Чому Барселона так багато пропускає?

Гарсія: Важко судити, але я дотримуюсь думки, що суперникам вдалося досягнути вагомих успіхів. Наприклад, Севілья створила багато моментів проти Барселони, але тер Штеген був неймовірним. Мені здається, що Барселона програє на ділянках, де не поступалася минулого року, й це зашкодило їм.

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Вальдано: Вони втратили важливих оборонців. Піке зазвичай трохи розсіяний на старті сезону, а Вальверде не може знайти третього гравця. Ми не знаємо, хто буде партнером Ракітіча та Бускетса в центрі поля, й це створює дисбаланс, який дорого обходиться команді.

Чому мадридському Реалу так важко забивати?

Гарсія: Вони створюють моменти, було б набагато гірше, якби вони й цього не робили. Як на мене, велика різниця пов'язана з відсутністю Кріштіану, тому що він зазвичай не марнував нагоди так, як це стається зараз.

Вальдано: Фарт – це неймовірно важливий аспект, який ми ніколи не аналізуємо. Коли ти завдаєш 34 удари, а в площину влучає лише три, то ти відчуваєш, що фортуна не на твоєму боці. Проте, коли це трапляється в чотирьох чи п'яти матчах поспіль, то це стає реальністю. Відхід Кріштіану спричинила не лише втрату 50 голів, але й те, як атакує команди. Вони будували атаку навколо нього й тепер доводиться пристосовуватися до нового шляху.

Люди занадто швидко втрачають довіру до Лопетегі?

Гарсія: Він перебуває під великим тиском, у клубах, які не звикли до двох-трьох матчів без хороших результатів, цього не уникнути. Ми також перебуваємо в ері незворотності і це впливає на тренерів, хоча зрозуміло, що трохи зарано говорити про заміну тренера.

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Вальдано: Це не те саме, що програвати ще десь у футбольному світі. У таких емоційних клубах на кшталт Барселони чи Реала ніколи не було терпіння.

Що таке має Ель Класіко, чого немає в інших матчах?

Гарсія: Це матч, за яким спостерігають усі, навіть якщо не є фанами однієї з команд. Для гравців це дуже особливо, оскільки велика кількість людей спостерігає за тобою. Ти знаєш, що це поєдинок, у якому ти маєш бути найпристраснішим.

Вальдано: Це така історія, в якій переплетені субконтекст і соціально-політична історія. Існує глобальний інтерес і немає жодного сенсу, якщо люди не прагнуть аналізувати.

Барселона втратила свій стиль?

Гарсія: Я думаю, що допоки є такі гравці, як Бускетс чи Піке, які грають у цьому стилі з дитинства, його не буде втрачено. Звісно, завжди будуть гравці з іншим почерком, але ми можемо продовжувати свій шлях, який дає нам настільки хороші результати.

Вальдано: Зовсім ні, це надалі команда з атакувальною ідентичністю. Вони сфокусовані на контролі, а те, що вони втратили з відходом Хаві та Іньєсти, не змусило відійти від власного стилю. Є незамінні гравці, які самі визначають стиль. Коли вони йдуть, то залишають відчуття безпорадності. Але звинувачувати в цьому тренерів не варто.

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