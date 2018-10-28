Ель Класіко Барселона – Реал: як "Іван Грозний" з Луїсом Енріке знищили Барселону на Бернабеу

Перед матчем Барселони та Реала у 10-му турі чемпіонату Іспанії "Футбол 24" спільно з MEGOGO пригадує найкращі моменти в історії Класіко.

Пам'ять про зимовий вечір січня 1995-го на Сантьяго Бернабеу завжди зігріває серця вболівальників мадридського Реала. Цього дня їхні улюбленці розтрощили найпринциповішого опонента з непристойним рахунком.

Ель Класіко Барселона – Реал: останнє дербі Марадони

Головну партію виконав форвард Іван Саморано. Чилійський "Іван Грозний" ще до перерви тричі змусив батька Серхіо Бускетса Карлеса діставати м'яча з воріт. А в другій половині гри довершив знущання над "блаугранас" майбутня легенда Барселони Луїс Енріке, а також Хосе Амавіска, який замкнув передачу того ж Саморано.

Іспанія, Прімера 1994/95, 16-й тур

Реал – Барселона – 5:0

Голи: Саморано, 5, 21, 39, Луїс Енріке, 68, Амавіска, 70

Вилучення: Стоїчков, 44