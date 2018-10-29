"Это будут шахматы без королей", – Вальдано и Оскар Гарсия поделились прогнозом на Эль Класико Барселона – Реал

Бывший форвард мадридского Реала Хорхе Вальдано и экс-нападающий Барселоны Оскар Гарсия в интервью Marca рассказали об ожиданиях от воскресного Эль Класско, которое пройдет без двух крупнейших футбольных имен десятилетия – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Как вы объясняете то, что Барселона и Реал так часто проваливаются?

Оскар Гарсия: Нужно находиться внутри команды, чтобы понять, что происходит. Это удивительно, что на этом отрезке сезона Барселона оступилась в нескольких играх, но они остаются лидером.

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Вальдано: Проще объяснить ситуацию мадридского Реала, поскольку они потеряли 50 голов, но сложнее с Барселоной, которая воспринимается командой. Невозможно добиться сыгранности, если состав команды меняется каждые три дня. Очевидно, что два-три игрока не находятся на своем лучшем уровне.

Почему Барселона так много пропускает?

Гарсия: Трудно судить, но я придерживаюсь мнения, что соперникам удалось достичь значительных успехов. Например, Севилья создала много моментов против Барселоны, но тер Штеген был невероятным. Мне кажется, что Барселона проигрывает на участках, где не уступала в прошлом году, и это помешало им.

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Вальдано: Они потеряли важных защитников. Пике обычно немного рассеян на старте сезона, а Вальверде не может найти третьего игрока. Мы не знаем, кто будет партнером Ракитича и Бускетса в центре поля, и это создает дисбаланс, который дорого обходится команде.

Почему мадридскому Реалу так трудно забивать?

Гарсия: Они создают моменты, было бы гораздо хуже, если бы они и этого не делали. Как по мне, большая разница связана с отсутствием Криштиану, потому что он обычно не упускал возможности так, как это происходит сейчас.

Вальдано: Фарт – это невероятно важный аспект, который мы никогда не анализируем. Когда ты наносишь 34 удара, а в створ попадает лишь три, то чувствуешь, что фортуна не на твоей стороне. Однако, когда подобное случается в четырех или пяти матчах подряд, то это становится реальностью. Уход Криштиану привел не только к потере 50 голов, но и к тому, как атакует команды. Они строили атаку вокруг него и теперь приходится приспосабливаться к новому пути.

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Гарсия: Он находится под большим давлением: в клубах, которые не привыкли к двум-трем матчам без хороших результатов, этого не избежать. Мы также находимся в эре необратимости и это влияет на тренеров, хотя понятно, что рановато говорить о смене тренера.

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Вальдано: Это не то же самое, что проигрывать еще где-то в мире футбола. В столь эмоциональных клубах вроде Барселоны или Реала никогда не было терпения.

Что такое есть у Эль Класико, чего нет в других матчах?

Гарсия: Это матч, за которым наблюдают все, даже если не является фанами одной из команд. Для игроков это очень необычно, поскольку большое количество людей наблюдает за тобой. Ты знаешь, что это поединок, в котором ты должен быть наиболее страстным.

Вальдано: Это такая история, в которой переплетены субконтекст и социально-политическая история. Существует глобальный интерес и нет никакого смысла, если люди не хотят анализировать.

Барселона потеряла свой стиль?

Гарсия: Я думаю, что пока есть такие игроки, как Бускетс или Пике, которые играют в этом стиле с детства, он не будет утерян. Конечно, всегда будут игроки с другим почерком, но мы можем продолжать свой путь, который дает нам столь хорошие результаты.

Вальдано: Совсем нет, это и дальше команда с атакующей идентичностью. Они сфокусированы на контроле, а то, что они потеряли с уходом Хави и Иньесты, не заставило отойти от собственного стиля. Есть незаменимые игроки, которые сами определяют стиль. Когда они уходят, то оставляют ощущение беспомощности. Но винить в этом тренеров не стоит.

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