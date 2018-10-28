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Ель Класіко Барселона – Реал: результативний дебют Йохана Кройфа в головному дербі планети

27 жовтня 14:10 443 Читать на русском
Ель Класіко Барселона – Реал: результативний дебют Йохана Кройфа в головному дербі планети
Йохан Кройф / фото із соцмереж

Перед матчем Барселони та Реала у 10-му турі чемпіонату Іспанії "Футбол 24" спільно з MEGOGO пригадує найкращі моменти в історії Класіко.

Сезон 1973/74 став для легендарного нідерландця Йохана Кройфа першим у футболці Барселони, до якої він перебрався з амстердамського Аякса.

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Барса здобула дев'яте в історії чемпіонство, а "Летючий голландець" почав золотими літерами вписувати власне ім'я до клубної історії. За 26 матчів у тому сезоні Кройфу вдалося забити 16 м'ячів, але один м'яч є безумовно особливим – гол у ворота Реала в дебютному Ель Класіко на ворожому Сантьяго Бернабеу.

Іспанія, Прімера 1973/74, 22-й тур

Реал – Барселона – 0:5

Голи: Асенсі, 30, 54, Кройф, 39, Хуан Карлос, 65, Сотіль, 69

Джерело: MEGOGO
Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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