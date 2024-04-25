"Стуані не вийде на гру, але Янхель Еррера і Циганков почуваються добре. На останньому тренуванні Хуанпе та Ян Коуту зіштовхнулись головами. Подивимося, що нам скажуть лікарі.

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Наша мета – вихід в Лігу чемпіонів. Ми вийшли в єврокубки, це було історично, але тепер ми будемо боротися за мрію. Решта не цікавить, ми не будемо зосереджуватися на чомусь іншому", – наводить слова Мічела Marca.

Жирона у твіттері вже розкрила стан Хуанпе та Яна Коуту – перший вибув на 2 тижні через перелом носа. Коуту зазнав розсічення брови та сильного удару, але зможе завтра вийти на тренування (якщо дозволить його стан).

Додамо, що Циганков пропустив дві попередні гри проти Атлетіко та Кадіса. Загалом, Віктор оформив 6 голів та 4 асисти у 28 матчах за Жирону цього сезону.

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