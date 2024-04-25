Керівництво Барселони було далеко не одностайним у рішенні зберегти Хаві ще на один сезон.

Низка членів ради директорів "кулес" була неприємно вражена різким розворотом президента Жоана Лапорти, повідомляє Sport.es з посиланням на RAC1.

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Минуло три місяці з моменту оголошення Хаві про свій відхід в кінці сезону. Керівництво Барси більшістю голосів прийняло це рішення і готувалося влітку призначати нового тренера. Сам Хаві публічно запевняв, що його позиція незмінна. Втім, за останні тижні стався переворот. Лапорта всіляко вмовляв легенду залишитися на тренерському містку, шукав компроміси і таки досяг свого.

На публіку Барса радіє збереженню союзу, але за кулісами все не так одностайно. Частина директорів навіть розглядає можливість подання у відставку. Найбільше невдовлення приписували спортивному директору Деку та його "групі".

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