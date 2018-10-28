"Я неодноразово хотів покинути Барселону": тер Штеген перед Реалом – про свою критичну ситуацію та Класіко без Роналду

Німецький голкіпер вже декілька сезонів поспіль перебуває на провідних ролях у каталонському гранді. Однак його шлях до зірок не завжди був застелений пелюстками троянд.

Марк-Андре тер Штеген, мабуть, найкраще символізує еволюцію сучасного голкіпера. Місія воротарів більше не обмежується відбиванням м'ячів, вони стали невід'ємним елементом у розвитку атак будь-якої команди, яка не сповідує примітивну філософію гри "бий-біжи". Великі клуби цінують кіперів з вмінням грати ногами, тож німець став безцінною знахідкою колишнього спортдира Барселони Андоні Субісаррети.

Тер Штеген феєричними подвійними сейвами допоміг Барселоні очолити Прімеру – він зараз найкращий голкіпер світу?

Провівши чотири сезони на Камп Ноу, тер Штеген увійшов до когорти найкращих воротарів світу. Однак у нього повірили не одразу. Напередодні Ель Класіко Марк відверто поспілкувався з порталом Club del deportista, заявивши, що неодноразово планував покинути каталонський гранд.

Знання мови як данина чужій країні

Вивчення іспанської – знак моєї поваги до країни, у якій я проживаю та працюю. Це найменше, що я можу зробити для цих людей. Кожного дня я розширюю свої знання та засвоюю щось нове. Я щиро радію, коли співрозмовники виправляють мене та допомагають підібрати правильні слова, щоб краще висловити думку. Відчуваю, що завдяки знанню мови я вже став частиною нового середовища. Крім цього, це допомагає мені краще вивчити багату культуру цього народу.

Характер та забобони

Чи властиво мені нервувати? Звісно. Я ще ніколи так не хвилювався, як у день мого весілля. Мені подобається відвідувати супермаркети, відкривати для себе цікаві продукти, просто гуляти вулицями Барселони та пити каву в особливих закладах з душевною атмосферою. Мушу зізнатись, що я вірю у деякі забобони. Наприклад, нікому не дозволяю торкатись рукавичок, у яких виходжу на гру.

Роль Субісаррети та легка адаптація

Я провів 19 років у клубі всього мого життя, з дитинства мріючи представляти на футбольному полі своє рідне місто... поки не з'явився Субісаррета. Спочатку він поспілкувався з моїми представниками, а потім ми особисто зустрілись у готелі. Андоні довго розповідав мені, що означає бути голкіпером Барселони та які сподівання покладає на мене клуб. Субісаррета – неймовірна людина. Він переконав мене своєю щирістю. До зустрічі з ним я ніколи не бував у Барселоні, але його слова змусили мене прийняти найважливіше рішення у житті. Зараз можу з упевненістю сказати, що я не помилився.

Вважаю, що я швидко адаптувався у Барсі. Мені подобається стиль гри та менталітет команди. Ми помітно відрізняємось від інших клубів завдяки своїй філософії.

Конкуренція з Браво та найбільш критичний момент

Я досі з тривогою згадую той період моєї кар'єри (тер Штеген грав у Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії, а Браво стояв у Прімері – прим.ред). Я завжди хочу грати у кожному матчі, тож ця ситуація була дуже складною для мене. Конкурувати з Браво – зовсім нелегко. Мушу зізнатись, що у моїй голові з'являлись думки щодо зміни команди. У клубі мені повторювали: "Марк, не хвилюйся. Ми повністю тобі довіряємо. Ти прийшов сюди на багато років". Але реальність була зовсім іншою – менш обнадійливою.

Ми багато розмовляли з Луїсом Енріке, але він бачив, що Браво також добре працює на тренуваннях. Після двох сезонів це не могло продовжуватись далі. Врешті-решт, клуб прийняв рішення продати Клаудіо та зробив вибір на мою користь.

Модерний голкіпер

Кожен воротар має власний стиль гри. Головне завдання голкіпера – відбивати м'ячі. Той, хто найкраще це робить, заслуговує називатись першим номером у світі. Але філософія гри Барселони ще й вимагає якісної гри ногами. Чемпіонат Іспанії представлений багатьма топовими кіперами, які відповідають стилю своїх команд. Наприклад, Облак – чудовий воротар для Атлетіко.

Реал без Кріштіану Роналду

Я не хочу виділяти якогось конкретного гравця. Мадрид має багато хороших футболістів з відмінними індивідуальними якостями. Це правда, що Роналду забивав дуже багато голів та був важливим гравцем для "бланкос". Зрозуміло, що його відхід позначився на грі команди. Подивимось, як вони компенсують його втрату в майбутньому. Ми ж повинні бути зосередженими лише на своїй грі. Барса зібрала неймовірний склад, щоб боротись за усі можлиі трофеї.

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