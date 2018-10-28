Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись

Барселона – Реал, надії побачити Євгена Коноплянку та ще 3 матчі, які ви нізащо не захочете пропустити в найближчі неділю та понеділок 28 і 29 жовтня.

Після виснажливих матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи основні події європейського вікенду відкладені на кінець тижня і навіть початок наступного. Не тільки Класіко вартує вашої уваги у найближчому турі топ-чемпіонатів.

РБ Лейпциг – Шальке

Трансляція в Україні не запланована (28 жовтня, 16:30), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Євген Коноплянка набирає ходу. Український півзахисник непогано виглядає останнім часом і у збірній, і у складі Шальке. Не завжди він виходить у Бундеслізі, адже його наставник Доменіко Тедеско – великий прихильник ротацій і має у своєму розпорядженні кількох конкурентів для екс-дніпрянина. Однак його вихід – це завжди цікаво. Тим паче, в матчі проти команди, якій Коноплянка забив один з найкрасивіших своїх голів за весь період у Німеччині. У рідних стінах РБ в обох особистих зустрічах обігрував Шальке. Зараз Лейпциг йде значно вище за Гельзенкірхен і бореться за зону ЛЧ (5-е місце, 15 очок). Команда українця відстає на 9 очок і перебуває у зоні вильоту (16-й рядок, а це плей-офф на вибування).

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Клуб, який втратив лише 2 очки і не програє вдома у сезоні Бундесліги, проти єдиної в Німеччині команди, що жодного разу за 8 турів не зіграла внічию. Якщо Лейпциг не переможе, то якась з цих серій обірветься. Після матчу ЛЄ у господарів на 1 день менше для підготовки. Шальке дасть бій та як мінімум не програє. Сподіваємось, Коно прорве на перший гол у сезоні.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Барселона – Реал Мадрид

Трансляція на MEGOGO (28 жовтня, 17:15), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Безумовно, головний матч вікенду. Лідер чемпіонату Іспанії приймає свого одвічного суперника, який навіть не в зоні ЛЧ зараз. Лопетегі може не допомогти навіть перемога. Ганебний стиль (за грою і не відрізниш, чи Реал виграє чи програє) вже дістав Флорентіно Переса, подейкують вуха Marca у стінах офісів Бернабеу. Випадкові 3 очки можуть не зберегти Хулену посади головного тренера. Просто тому, що перша ж найближча поразка – відставка. Про те, що в разі програшу на Камп Ноу Лопетегі достроково попрощається з роботою мрії, годі й говорити.

Барселона вже фактично звільнила Рафу Бенітеса не так давно – позбавити Реал тренера вдруге за такий короткий проміжок часу, та ще й на своєму стадіоні! Чи може бути щось краще? Навіть без Мессі у каталонців є кому забивати. Мадрид змушений буде відкриватись, щоб показати тренерський прогрес і оновлене обличчя. Коли Барса розбила "вершкових" 0:4, президент підтримав Бенітеса, а Мессі тоді вийшов лише за рахунку 0:3. Той матч заклав фундамент великої недовіри. Після 8 перемог поспіль Реал зіграв усього лише внічию з Валенсією, і Рафі відразу вказали на двері.

Відчуття стилю (те, як команда виглядала на полі) ніколи не покидало Переса і частенько впливало на його кадрові рішення. Зараз лише диво у вигляді феєричної за грою, а не результатом, перемоги у Барселоні дасть новий кредит Лопетегі. Та більше схоже, що кінець мук баскського тренера близький і фінальний лист в нікуди йому підпише майже баск Вальверде.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Наполі – Рома

Телетрансляція на каналі "Футбол 2" (28 жовтня, 21:30), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитись: Анчелотті зізнавався, що ніколи не очолить Лаціо, бо грав за Рому. Зараз Карло може звільнити наставника "вовків" Еусебіо Ді Франческо. Від нинішнього Наполі ледь рятується ПСЖ, тоді як Рома програє СПАЛу і Болоньї. Столична команда на 4 очки відстає від зони ЛЧ, а ось неаполітанці відчайдушно женуться за Ювентусом, який несподівано втратив очки з Дженоа. Наполі Анчелотті вдома в Серії А – це 4 перемоги, з яких 3 сухі. Рома на виїзді – по 2 перемоги і поразки. Обидва клуби просто вміють грати у класний і видовищний футбол, і вже тільки на це одне завжди варто подивитись.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Марсель – ПСЖ

Трансляція на MEGOGO (28 жовтня, 22:00), звіт про матч на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: Головне дербі Франції, їхнє Класіко. Найгарячіше, найпринциповіше, найрозкрученіше. Не важливо, за ким стоять сотні мільйонів, а хто тільки мріє про участь у Лізі чемпіонів – це завжди атмосфера, вогні та гра не на життя, а на смерть. Ви тільки згадайте ту саму травму, через яку Неймар не зміг належно підготуватись до Чемпіонату світу і ще довго відчував страх. Бразильця зламали саме в матчі проти Марселя.

До цієї битви ПСЖ підходить у ранзі команди, яка виграла 10 матчів Ліги 1 поспіль, а на виїзді забивала понад 3 голи в середньому за 90 хвилин. Однак в ЛЧ команда Тухеля ледь врятувала нічию на полі Наполі і наразі не потрапляє навіть у плей-офф! Марсель же вдома лише раз зіграв унічию, а 4 матчі виграв. Водночас у Лізі Європи провансальці програли обидва домашні поєдинки. Та дербі з парижанами – щось зовсім інше. Довгі 7 років Марсель не знає перемог над ПСЖ. Команда Руді Гарсії це виправить?

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Тоттенхем – Манчестер Сіті

Трансляція на каналі "Футбол 1" (29 жовтня, 22:00), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24.

Чому потрібно подивитись: Льоріс проти Едерсона, Кейн – Агуеро, Ламела – Де Брюйне, Еріксен – Давід Сілва і ще чимало інших крутих протистоянь у боротьбі за звання кращого на своїй позиції. Тоттенхема провалюється в Лізі чемпіонів, але в АПЛ тримає марку завдяки своїм лідерам. Команда, яка обійшлась без літніх трансферів і взагалі постійно економить на всьому, цілком може бити манчестерських багатіїв, як робила раніше в сезон з їхніми сусідами – Юнайтед.

Тоттенхем виграв 4 матчі поспіль в чемпіонаті Англії (переживає найкращий свій старт в історії Прем'єр-ліги), Сіті ще жодного не програв. Після гри на полі Шахтаря хлопці Гвардіоли взагалі виглядають монстрами, з якими неможливо конкурувати. В АПЛ зовсім інші виклики. Утім українець Олександр Зінченко традиційно не потрапить у заявку на важливий матч, а "шпори" вкотре не зможуть покарати Пепа. Таким топовим і доволі видовищним буде завершення вікенду в Європі.

Прогноз "Футбол 24": 1:3