У матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Михайло Мудрик допоміг Челсі здобути перемогу над Крістал Пелас (2:1), відкривши рахунок у матчі. Однак завершити гру українець не зміг – на 71-й хвилині він покинув поле через травму.

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Напередодні головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно заявив, що Мудрику у суботу належить пройти медичний огляд і лише після цього стане зрозуміло, чи зможе він зіграти проти Лутона. Пізніше Михайло засвітився на вечірньому тренуванні своєї команди, потрапивши у кадр клубних медіа.

А вже після опівночі українець максимально заінтригував всіх уболівальників, опублікувавши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram постер-анонс матчу з новачком АПЛ зі своїм зображенням.

Нагадаємо, поєдинок між Лутоном і Челсі відбудеться вже сьогодні, 30 грудня. Початок зустрічі о 14:30 за київським часом.

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