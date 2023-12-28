"Такого Мудрик ще не робив": Михайло вразив англійські ЗМІ небаченою грою, а сенсаційний українець – найкращий в АПЛ
17:28 - Читать на русском
Українські легіонери АПЛ продовжують давати багато цікавих приводів для обговорення.
Михайло Мудрик забив у дербі проти Крістал Пелас і отримав позитивні відгуки. Віталій Миколенко також може занести собі в актив матч з Ман Сіті, хоча Евертон очками не розжився.
Челсі переміг Крістал Пелас – Мудрик забив гол, міг оформити дубль і "розчинився" після перерви
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