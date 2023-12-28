Михайло Мудрик забив у дербі проти Крістал Пелас і отримав позитивні відгуки. Віталій Миколенко також може занести собі в актив матч з Ман Сіті, хоча Евертон очками не розжився.

Челсі переміг Крістал Пелас – Мудрик забив гол, міг оформити дубль і "розчинився" після перерви

Ілля Забарний з новим іміджем залишається "залізним" гравцем основи неймовірного Борнмута, який розтрощив Фулхем. Єгор Ярмолюк відіграв тайм у відверто провальному матчі проти Вулвз. Все це детально розібрав Футбол 24 у новому випуску на YouTube.