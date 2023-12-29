"Ми говорили про трансфери Челсі, але я дещо бачу в Мудрику. Думаю, щось в ньому є.

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Він забив гол (у матчі з Крістал Пелас, – прим.), у нього зараз три м'ячі, він швидкий. Він дещо демонструє, і він має це робити, адже він коштує 100 мільйонів фунтів. Але це не його провина", – сказав Лінекер у подкасті The Rest Is Football.

Нагадаємо, Мудрик провів за Челсі 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. "Сині" після 19-ти турів йдуть у турнірній таблиці АПЛ на десятій сходинці, набравши 25 очок.

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