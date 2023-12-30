Мудрик разом з іншими гравцями Челсі займався на вечірньому тренуванні лондонців – українець потрапив у кадр клубних медіа.

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Таким чином, Михайло має непогані шанси зіграти у сьогоднішньому матчі проти Лутона, який відбудеться 30 грудня, початок о 14:30. Мудрик травмувався у попередній грі з Крістал Пелас, та, схоже, що обійшлось без серйозних наслідків.

Нагадаємо, після 19-ти турів Челсі йде у турнірній таблиці АПЛ на десятій сходинці, набравши 25 очок. До слова, Мудрик провів за англійців 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.

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