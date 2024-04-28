У неділю 34-й тур чемпіонату Італії продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 34-й тур

Болонья – Удінезе – 1:1

Голи: Салемакерс, 78 – Пайєро, 45+2

Вилучення: Бейкема, 64 (Болонья, друга жовта картка)

Аталанта – Емполі – початок матчу о 19:00

Фіорентина – Сассуоло – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня Болонья оступилась з одним з аутсайдерів Серії А – Удінезе. "Б'янконері", які відчайдушно боряться за збереження прописки в еліті, зуміли забити у ворота претендента на Лігу чемпіонів у доданий до першого тайму час – Пайєро ефективно зіграв на добиванні.

По перерві Бейкема менш ніж за 10 хвилин заробив два "гірчичники" і залишив господарів у більш ніж скрутному становищі. Салемакерс зі штрафного рикошетом від стійки зумів відновити статус-кво, але на більше "червоно-синіх" не вистачило.

Як наслідок, Болонья набрала 63 очки і не змогла наздогнати Ювентус, який вчора розійшовся миром з Міланом. Удінезе з 29-ма пунктами залишається у зоні вильоту.

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