Головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно назвав умову, за якої Михайло Мудрик зможе вийти проти Лутона у грі 20-го туру АПЛ.

Вже у суботу, 30 грудня, Челсі зіграє свій останній матч чемпіонату Англії у 2023 році. Суперником "синіх" стане Лутон. Маурісіо Почеттіно напередодні гри розповів про стан українського півзахисника Михайла Мудрика, який зазнав травми у матчі з Крістал Пелас (2:1) і змушений був покинути поле на 71-й хвилині.

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"Ми побачимо, як він буде почуватися. Мудрику потрібно буде пройти медичний огляд перед матчем з Лутоном, і після цього ми вже зможемо оцінити його фізичний стан і ухвалити рішення про його участь у грі", – цитує Почеттіно офіційний сайт лондонців.

Нагадаємо, після 19-ти турів Челсі йде у турнірній таблиці АПЛ на десятій сходинці, набравши 25 очок.

До слова, Мудрик провів за англійців 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.

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