В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Михаил Мудрик помог Челси одержать победу над Кристал Пэлас (2:1), открыв счет в матче. Однако завершить игру украинец не смог – на 71-й минуте он покинул поле из-за травмы.

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Накануне главный тренер "синих" Маурисио Почеттино заявил, что Мудрику в субботу предстоит пройти медицинский осмотр и только после этого станет понятно, сможет ли он сыграть против Лутона. Позже Михаил засветился на вечерней тренировке своей команды, попав в кадр клубных медиа.

А уже после полуночи украинец максимально заинтриговал всех болельщиков, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram постер-анонс матча с новичком АПЛ со своим изображением.

Напомним, поединок между Лутоном и Челси состоится уже сегодня, 30 декабря. Начало встречи в 14:30 по киевскому времени.

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