Ілля Забарний не потрапив у стартовий склад "вишень" через хворобу. Команда Андоні Іраоли у минулому турі здобула перемогу над Вулверхемптоном. А ось Брайтон провалив останні п'ять матчів – три поразки і дві нічиї.

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Борнмут доволі швидко відкрив рахунок. На 13 хвилині відзначився Сенесі, який вдало замкнув подачу з кутового. Команда Де Дзербі мала величезну перевагу у володінні у першому таймі, змушуючи "вишень" більше діяти на контратаках. У господарів було кілька непоганих моментів, щоб забити другий м'яч, хоча вони ними не скористалися. Щодо Брайтона, то їхні удари не несли великої загрози для воріт Траверса.

По перерві Борнмуту вдалося подвоїти перевагу. Енес Унал класно відкрився на передачу з флангу і переправив м'яч у сітку головою. "Чайки" діяли агресивніше, ніж у першому таймі, але не вистачало завершального удару. А "вишеньки" організували ще кілька достатньо гострих моментів. Один з них вдалося реалізувати на 87 хвилині. Джастін Клюйверт сам увірвався у штрафний майданчик, залишив позаду суперника і потужним ударом забив третій гол "вишень". Варто зауважити, що нідерландець перевершив досягнення свого батька, забивши свій сьомий гол в Англії. У Патріка Клюйверта в активі сім голів в АПЛ, які він оформив виступаючи за Ньюкасл.

A special goal for @justinkluivert ️



He now has more @premierleague goals than his legendary father pic.twitter.com/usNqCyxsSO — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 28, 2024

Борнмут завдяки перемозі піднявся на 10 сходинку у турнірній таблиці АПЛ, набравши 48 балів. Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, випереджає "вишень" лише за додатковими показниками. Брайтон залишився на 12 місці з 44 очками.

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