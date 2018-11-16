Топ-5 найочікуваніших тренерських відставок: черговий шанс для Коноплянки та кінець ери Моурінью?

"Футбол 24" спробував передбачити найбільш резонансні тренерські відставки, які можуть відбутись найближчим часом.

Ніко Ковач

Попри те, що президент Баварії Улі Хьонесс висловив повну довіру хорватському фахівцеві, його майбутнє досі оповите туманом. Мюнхенський гранд відпустив Борусію у вільне плавання та ризикує вперше за 6 років втратити чемпіонський титул.

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Поразка "ротен" у "Der Klassiker" спровокувала ще більше невдоволення серед фанів роботою Ковача, а деякі лідери команди начебто відкрито об'єднались проти хорвата. Якщо Баварія продовжуватиме у тому ж дусі, то Різдво мюнхенці, мабуть, святкуватимуть з новим фахівцем.

Жозе Моурінью

Португальський фахівець вже близько двох місяців перебуває на волоску від звільнення. Можливо, на Олд Траффорд чекають завершення групового етапу Ліги чемпіонів. "Особливому" навряд чи пробачать потенційний невихід з групи, враховуючи те, що команда практично втратила шанси на титутл в АПЛ.

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Крім цього, складний характер Моурінью може спричинити відтік зіркових кадрів з "Театру Мрій". Через конфлікт з Сеу Жозе Погба прагне повернутись в Ювентус, а Санчес обирає між Парижем та Мадридом.

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Доменіко Тедеско

Шальке неймовірно провалюється у Бундеслізі. Команду, яка фінішувала другою за підсумками сезону 2017/18, розділяє всього два пункти від зони вильоту. Якби не Ліга чемпіонів, то керівництво "кобальтових", найпевніше, вже вказало б італійцеві на двері. Наразі боси гельзенкірхенського клубу продовжують вірити, що Тедеско зможе виправити ситуацію.

До слова, потенційна відставка Тедеско могла б позитивно вплинути на кар'єру Євгена Коноплянки. Українець не відчуває довіри з боку італійського фахівця, відігравши в Бундеслізі всього 296 хвилин.

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Марселіно Тораль

Валенсія, яка за кадровим потенціалом поступається лише Барсі, Реалу та Атлетіко, здобула 2 перемоги у стартових 12-ти турах Прімери. 15 місце команди – далеко не той результат, на який розраховував сінгапурський власник "кажанів" Пітер Лім. Маючи у своєму складі Кевіна Гамейро, Міши Батшуаї, Гонсало Гедеша та Родріго, валенсійці забили найменше голів з усіх клубів Ла Ліги (8). Повне фіаско!

У Лізі чемпіонів Валенсія також демонструє посередні результати. Не зумівши обіграти на виїзді Янг Бойз, "кажани" зараз поступаються другому МЮ двома пунктами та ризикують залишитись без плей-офф.

Парадокс, але лише нещодавно Марселіно був визнаний найкращим тренером Іспанії у сезоні 2017/18.

Едуардо Беріссо

Атлетік здобув лише одну перемогу в чемпіонаті Іспанії під керівництвом аргентинського фахівця, який лише цього року переміг рак. "Леви" тріумфували ще у першому турі, коли обіграли на Сан Мамесі Леганес Андрія Луніна.

Атлетік – одна трьох команд Іспанії, яка ніколи не покидала елітний дивизіон. Однак зараз баски як ніколи близькі, щоб порушити історичну традицію. Більбао не перебуває у зоні вильоту лише завдяки кращй різниці м'ячів, ніж у Леганес.