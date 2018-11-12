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Мессі та Облак – найкращі в Ла Лізі 2017/18 за версією Marca

18:40 90 Читать на русском
Мессі та Облак – найкращі в Ла Лізі 2017/18 за версією Marca
Ліонель Мессі / твіттер Барселони

Провідне іспанське видання Marca назвало найкращих у Ла Лізі в сезоні 2017/18. Престижні нагороди, зокрема, отримали лідер Барселони Ліонель Мессі та голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак.

Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в сезоні 2017/18. Трофей Ді Стефано аргентинець отримав на спеціальній гала-церемонії, яку Marca цьогоріч провела в Барселоні. Тепер він має в колекції 6 таких нагород.

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Крім цього, лідер "блаугранас" отримав і трофей Пічічі – приз найкращому бомбардиру Прімери. У минулому сезоні лідер Барси забив 34 м'ячі в 36-ти матчах. 31-річний Мессі вже вп'яте став найкращим снайпером Ла Ліги.

Словенський кіпер мадридського Атлетіко Ян Облак натомість отримав трофей Самори. Він вже втретє названий найкращим воротарем іспанської першості. У сезоні 2017/18 словенець у воротах "матрацників" пропустив лише 22 м'ячі (37 матчів).

Ще одну нагороду – трофей Мігеля Муньйоса – отримав керманич Валенсії Марселіно Гарсія Тораль. Його вперше визнали найкращим тренером Ла Ліги.

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