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Лідери Баварії об'єднались проти Ковача, – Kicker

15:43 955 Читать на русском
Лідери Баварії об'єднались проти Ковача, – Kicker
Лідери Баварії об'єднались проти Ковача / Фото imago

Невдалі результати Баварії супроводжуються ще і нездоровою атмосферою всередині команди.

Томас Мюллєр, Ар'єн Роббен, Матс Хуммельс та Франк Рібері незадоволені головним тренером команди Ніко Ковачем, повідомляє видання Abendzeitung Munchen з посиланням на журнал Kicker.

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Також гравці мають претензії до спортивного директора Баварії Хасана Саліхаміджича, вважаючи, що він не має навичок роботи на такому високому рівні.

Таким чином залишається очікувати на рішення керівництва клубу щодо подальшої кар'єри Ковача у таборі мюнхенців.

Найближчий поєдинок Баварія проведе в рамках Ліги чемпіонів проти АЕКа 7 жовтня, початок о 22:00.

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Баварія - АЕК Афіни: Середа 07 листопада 2018

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