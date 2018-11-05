Лідери Баварії об'єднались проти Ковача, – Kicker

Невдалі результати Баварії супроводжуються ще і нездоровою атмосферою всередині команди.

Томас Мюллєр, Ар'єн Роббен, Матс Хуммельс та Франк Рібері незадоволені головним тренером команди Ніко Ковачем, повідомляє видання Abendzeitung Munchen з посиланням на журнал Kicker.

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Також гравці мають претензії до спортивного директора Баварії Хасана Саліхаміджича, вважаючи, що він не має навичок роботи на такому високому рівні.

Таким чином залишається очікувати на рішення керівництва клубу щодо подальшої кар'єри Ковача у таборі мюнхенців.

Найближчий поєдинок Баварія проведе в рамках Ліги чемпіонів проти АЕКа 7 жовтня, початок о 22:00.

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