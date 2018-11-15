Грандіозні плани Баварії на літо розкриті – 200 млн євро, купівля зірок Бундесліги та туманне майбутнє ветеранів

Мюнхенський клуб влітку планує суттєво оновити склад і вже виділив для цього солідну суму.

Баварія явно пропустила правильний час для того, аби освіжити склад. Керівництво цього літа вирішило зекономити та виїхати на тих гравцях, які вже були у розпорядженні. Виходить поки що жахливо – 5 місце Бундесліги після третини дистанції. Важливі виконавці (Коман, Толіссо, Алькантара), які забезпечували конкуренцію та ширину лави, травмувалися, новий тренер не вражає ідеями, а "стара гвардія" прогнозовано регресує – не пройшов дарма й жах на ЧС-2018 для Бундестім.

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Улі Хьонесс ще до поточної кризи заявляв, що влітку 2019 року плануються грандіозні придбання, однак конкретики не було.

У свіжому номері Kicker розкрив трансферні плани Баварії:

1. Керівництво підготувало 200 мільйонів євро для трансферної кампанії, яка має суттєво оновити склад.

2. Трансфер Бенжамена Павара зі Штутгарта закритий. Ціна питання – 35 мільйонів євро. З сезону 2019/20 французький захисник захищатиме кольори Баварії, хоча боси мюнхенського клубу всіляко заперечували контакти з 22-річним Паваром під час чемпіонату світу-2018. Ще одним варіантом на підсилення оборони вважається лідер захисту Хоффехайма Кевін Фогт.

3. "Ротен" зацікавлені в послугах балканського атакувального дуету Айтрахта, з яким на Альянц-Арені хоче возз'єднатися екс-наставник "орлів" Ніко Ковач. Трансфер Анте Ребіча обговорювався ще цього літа, а 20-річний Лука Йовіч привернув увагу фантастичним стартом у поточній Бундеслізі, де він з 9 голами очолює бомбардирські перегони.

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Баварія розуміє, що виграти конкуренцію за Йовіча в інших топ-клубів Європи буде складно. До того ж, серб не належить Айнтрахту – 2-річна оренда з Бенфіки завершиться наступного літа, а Франкфурт має право викупу за 8 млн євро.

4. У сферу інтересів рекордмайстера потрапив один з найперспективніших хавбеків німецької першості Кай Хаверц. 19-річний талант Байєра вже викликається до національної збірної Німеччини.

Що цікаво, цього разу Баварія зовсім не проти того, щоб її плани випливли в пресу. Улі Хьонесс сам прокоментував інтерес до молодих футболістів: "Все залежить від того, як вони гратимуть. Потрібно їм повідомити про інтерес, щоб вони були під тиском протягом наступних 3-4 місяців. От тоді стане зрозуміло, кого дійсно варто запросити, а кого – ні".

На цьому моменті всі хейтери Баварії можуть дружньо почати пісню про скуповування Бундесліги. З одного боку, такі звинувачення не позбавлені сенсу, оскільки мюнхенський гранд дійсно не без хитрощів безкоштовно переманив кількох лідерів суперників (Роберт Лєвандовскі, Леон Горецка). З іншого, дослідження показало, що Баварія не є явним монополістом німецького трансферного ринку. Якщо за футболіста виплачується ринкова ціна – жодних питань.

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5. Контракти з ветеранами Ар'єном Роббеном, Франком Рібері та Рафіньєю продовжуватися не будуть – угоди завершуються по закінченню цього сезону.

6. Баварія навряд чи влітку активує опцію викупу Хамеса Родрігеса з Реала після 2-річної оренди за 42 мільйони євро. Керівництво не розраховує на ці витрати. Колумбієць має відкритий конфлікт з головним тренером і не приховує бажання змінити обстановку.

7. Сенатори Матс Хуммельс і Томас Мюллєр, а також Хаві Мартінес, який виступає за клуб 6 років, до кінця сезону будуть під пильним спостереженням. Всі вони – в зоні ризику, від виступів буде залежати їхнє майбутнє на Зебенер Штрассе. Баварія не відкидає можливість трансферу кожного ж цих гравців, хоча вони зараз і є дуже важливими у команді.

Окрім інсайдів Kicker, у ЗМІ подейкують про ще декілька ймовірних трансферів. Зокрема, існує велика ймовірність, що Жером Боатенг все ж покине Баварію. Особливо після новини про придбання Павара. Перед цим сезоном в останній момент зірвався перехід Боатенга у ПСЖ, також у послугах ганського німця зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Ну і найсвіжіша інформація від респектабельного британського Independent – Аарон Ремзі влітку на правах вільного агента перейде з Арсенала в Баварію. Мюнхенські боси впевнені, що вони виграли конкуренцію за валлійця в Челсі та Ліверпуля.

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