Топ-5 найочікуваніших трансферів зими: Дембеле набрид Барселоні, Погба хоче до Роналду, сенсаційний камбек Ібри

З наближенням зимового трансферного вікна "Футбол 24" розповідає про потенційні переходи зіркових гравців, які можуть викликати великий резонанс.

Усман Дембеле

Французький вінгер вже понад місяць перебуває на шпальтах провідних іспанських видань через свою скандальну поведінку. Доволі пристойно розпочавши сезон (6 голів та 2 асисти), Дембеле різко здав та демонструє непрофесійне ставлення до своєї роботи.

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Чаша терпіння Ернесто Вальверде переповнилась після того, як Усман не з'явився на ранкове тренування через гастроентерит. Француз лише через півтори години повідомив клуб про своє погане самопочуття. З педагогічних цілей тренер вирішив не заявляти Дембеле на матч проти Бетіса, однак 21-річний гравець вже взимку може бути покараний значно серйозніше. Барса начебто розглядає варіант з продажем Дембеле Ліверпулю за 100 млн євро.

Поль Погба

Партнер Дембеле по збірній Франції все ще сподівається змінити клуб по ходу нинішнього сезону. Погба дуже хотів покинути Манчестер Юнайтед минулого літа через конфлікт із Жозе Моурінью. Агент зіркового француза Міно Райола намагався організувати переїзд свого клієнта на Камп Ноу, однак "червоні дияволи" зачинили перед ним двері.

Через три місяці ситуація Погба на Туманному Альбіоні кардинально не змінилась – він досі не ладнає з "Особливим" та шукає шляхів для відходу. Натомість головним претендентом на француза тепер виступає Ювентус. Поль рветься у колись рідний Турин до Кріштіану Роналду. Ціна питання – все ті ж 100 млн євро.

Ян Облак

Один з найкращих голкіперів світу може стати ласим шматком для топових клубів вже цієї зими. За інформацією іспанської преси, Облак ніяк не може домовитись з босами Атлетіко щодо фінансової сторони нового контракту. Словенець, угода якого завершується влітку 2021 року, відхилив вже дві пропозиції "матрацників" та серйозно погрожує піти з команди.

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Якщо Облак таки наважиться на зміну клубу, то потенційному покупцеві доведеться викласти за нього 100 млн євро. Саме така сума відступних прописана у чинному контракті воротаря. За ситуацією навколо перемовин словенця з Атлетіко пильно стежать ПСЖ та Ювентус.

Алексіс Санчес

Ще один нелюб Жозе Моурінью дуже шкодує, що свого часу обрав не спортивний проект Манчестер Сіті, а гроші "червоних дияволів". Попри божевільні доходи у 23 млн євро на рік, Санчес почувається нещасливим в "Театрі мрій". Наставник МЮ рідко довіряє чилійцеві місце у стартовому складі, тож гравець налаштований якомога швидше змінити обстановку.

Раніше Санчес віддавав пріоритет варіанту з ПСЖ, однак відновлення розслідування щодо порушення французами фінансового фейр-плей серйозно підкорегувало його плани. Зараз футболіст начебто веде перемовини з найбільшим ворогом його колишньої команди, Барселони, – мадридським Реалом.

Златан Ібрагімовіч

Ще є порох у порохівницях. 37-річний швед після невеличкої паузи знову збирається підкорювати Європу. Видавши фантастичний сезон у МЛС (22 голи у 27 матчах), нестаріючий Ібрагімовіч зацікавив Реал та Мілан. Якщо потенційний переїзд Златана у Мадрид поки перебуває лише на стадії чуток, то його можливе третє пришестя на Сан Сіро виглядає цілком реально. За іформацією авторитетного видання Gazzetta dello Sport, "россонері" та Ібрагімовіч розпочали конкретні перемовини. Наразі сторони не можуть узгодити лише терміни контракту.

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