Топ-5 самых ожидаемых тренерских отставок: очередной шанс для Коноплянки и конец эры Моуринью?

"Футбол 24" попытался предсказать наиболее резонансные тренерские отставки, которые могут произойти в ближайшее время.

Нико Ковач

Несмотря на то, что президент Баварии Ули Хьонесс выразил полное доверие хорватском специалисту, его будущее до сих пор окутано туманом. Мюнхенский гранд отпустил Боруссию в свободное плавание и рискует впервые за 6 лет потерять чемпионский титул.

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Поражение "Ротэн" в "Der Klassiker" спровоцировало еще большее недовольство среди фанов работой Ковача, а некоторые лидеры команды вроде бы открыто объединились против хорвата. Если Бавария будет продолжать в том же духе, то Рождество мюнхенцы, пожалуй, будут праздновать с новым специалистом.

Жозе Моуринью

Португальский специалист уже около двух месяцев находится на волоске от увольнения. Возможно, на Олд Траффорд ждут завершения группового этапа Лиги чемпионов. "Особенному" вряд ли простят потенциальный невыход из группы, учитывая то, что команда практически потеряла шансы на титутл в АПЛ.

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Кроме этого, сложный характер Моуринью может вызвать отток звездных кадров из "Театра Мечты". Из-за конфликта с Сеу Жозе Погба стремится вернуться в Ювентус, а Санчес выбирает между Парижем и Мадридом.

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Доменико Тедеско

Шальке невероятно проваливается в Бундеслиге. Команду, которая финишировала второй по итогам сезона 2017/18, разделяет всего два пункта от зоны вылета. Если бы не Лига чемпионов, то руководство "кобальтовых", скорее всего, уже указало бы итальянцу на дверь. Сейчас боссы гельзенкирхенского клуба продолжают верить, что Тедеско сможет исправить ситуацию.

К слову, потенциальная отставка Тедеско могла бы положительно повлиять на карьеру Евгения Коноплянки. Украинец не испытывает доверия со стороны итальянского специалиста, отыграв в Бундеслиге всего 296 минут.

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Марселино Тораль

Валенсия, которая по кадровому потенциалу уступает только Барсе, Реалу и Атлетико, одержала 2 победы в стартовых 12-ти турах Примеры. 15 место команды – далеко не тот результат, на который рассчитывал сингапурский владелец "летучих мышей" Питер Лим. Имея в своем составе Кевина Гамейро, Миши Батшуаи, Гонсало Гедеша и Родриго, валенсийцы забили меньше голов из всех клубов Ла Лиги (8). Полное фиаско!

В Лиге чемпионов Валенсия также демонстрирует посредственные результаты. Не сумев обыграть на выезде Янг Бойз, "летучие мыши" сейчас уступают второму МЮ двумя пунктами и рискуют остаться без плей-офф.

Парадокс, но только недавно Марселино был признан лучшим тренером Испании в сезоне 2017/18.

Эдуардо Бериссо

Атлетик одержал лишь одну победу в чемпионате Испании под руководством аргентинского специалиста, который только в этом году победил рак. "Львы" торжествовали еще в первом туре, когда обыграли на Сан Мамесе Леганес Андрея Лунина.

Атлетик – одна из трех команд Испании, которая никогда не покидала элитный дивизион. Однако сейчас баски как никогда близки, чтобы нарушить историческую традицию. Бильбао не находится в зоне вылета только благодаря лучшей разнице мячей, чем в Леганеса.