toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН ЖУНІОР МОРАЄС РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

12:30 7415 Читать на русском
"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм
Тайсон і підтримка від Циганкова та Шапаренка / Фото ФК Шахтар
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0) із Олександром Чижевським, екс-наставником Карпат.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

– У центральному матчі 14 туру гра і результат відійшли на другий план. Як ви оцінюєте інцидент між Тайсоном і фанатами Динамо?

– Таких речей не повинно бути на стадіоні. Футболісти – це ті, заради кого ми приходимо на матч, щоб подивитися спектакль. Вони творять на полі. Через такі речі, які трапилися вчора, буде проблематично запрошувати легіонерів.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я – категорично проти такої поведінки трибун. Ми з цим боремося: перед кожною грою виносимо плакати, спрямовані проти расизму. Кожен клуб повинен працювати зі своїми вболівальниками, щоб такі скандали більше не повторювалися.

– Як боротися дієво? У вас є ідеї чи пропозиції?

– В Англії ж якось додумалися до цього. Зараз таких речей, які були раніше, там немає. У нас же є фан-клуби і є ті, хто за них відповідає. Вони повинні розбиратися. Адже фан-клуб – це не лише організація, а навіть сім’я. У сім'ї потрібно навести порядок.

– У своїй ігровій або тренерській кар'єрі ви також стикалися із расизмом?

– Так, пригадую випадок на Арені Львів. Коли тренерський штаб Карпат зібрався випустити на поле Габріеля Окечукву, фанати почали скандувати щось про "мавпу" (дослівно – "Нах*я Карпатам мавпа?", – Футбол 24). При чому тут футболіст?! Яким би він не був, якої національності, якого кольору – це, у першу чергу, людина. До кожної людини потрібно мати повагу.

Шершун: Коли грав у Росії, теж були провокації, але я не поводився, як Тайсон

– Бурхлива реакція Тайсона. Чи не переборщив бразилець?

– Зрозуміло, що він вчинив неправильно. Але, мабуть, його захопили емоції. Я, щоправда, досі не знаю, що саме йому кричали – по телевізору цього не чутно, в інтернеті не пишуть. Коли стане відомо, можна буде щось коментувати…

Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму

Безперечно, що емоції потрібно тримати при собі. Але тут, до всього, вплинув ще й високий градус українського Класіко. Частково Тайсона можна зрозуміти.

– Харківський інцидент набув світового резонансу – відреагував навіть Неймар. Які це матиме наслідки для Динамо? Репутаційний удар?

– Цей резонанс неприємний для кожного громадянина України. Якими можуть бути наслідки? Можливо, фан-сектор Динамо дискваліфікують на якісь матчі. Можливо, накладуть штраф. Нехай вирішують компетентні органи.

Шахтар – Динамо: УПЛ засудила поведінку уболівальників, які спричинили расистський скандал

– Шахтар вчора переміг заслужено?

– Так, за організацією гри "гірники" виглядали краще. Хоча не можу сказати, що обидва суперники мали багато моментів для взяття воріт. Шахтар розпорядився ними краще. Було багато боротьби. Динамо намагалося пресингувати – частково це їм вдавалося. Від киян хотілося більше гостроти. Так чи інакше, цей матч було цікаво дивитися – навіть заради високої напруги.

– Михайличенко не вгадав із форвардом, зробивши ставку на Жерсона?

– Михайличенкові було видніше, кого випускати у старті. Якби Жерсон забив – тренер опинився б на коні, сказали би "красень". Зараз легко говорити "вгадав – не вгадав".

– Київський арбітр Микола Балакін працював на матчі київського Динамо. Конфлікт інтересів?

– Чесно кажучи, я таких речей теж не розумію. Комітет арбітрів є – їм вирішувати. Але це не перший випадок. Коли я очолював Карпати U-21 і ми грали із Чорноморцем, нам прислали бокового арбітра з Одеси. Таких речей не повинно бути, адже ці люди можуть повпливати на результат. Тільки нейтральний арбітр, який не має стосунку до того чи іншого регіону. І тоді не буде зайвих розмов.

– Шахтар відірвався від Динамо на 13 очок. Інтрига померла остаточно?

– Я думаю, що інтриги не було вже тоді, коли відрив становив 10 очок. Сьогодні за класом гри Шахтар – вищий. Дотепер "гірники" практично не губили очки, йдуть без поразок. Не вірю, що після зимової перерви щось зміниться.

Сторінка автора у Facebook

Шахтар – Динамо: 3 травми, вилучення, скандал – гравці ротації і збірної України вбивають чемпіонську інтригу УПЛ

blog_ava
"Я тобі не клоун", – Клопп різко відповів оператору матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті
06:00
7213
Теги
Динамо Динамо Расизм у футболі Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Головне Статті Карпати Карпати Олександр Чижевський Олександр Чижевський Олег Бабій Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Думка експерта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
4
год
:
9
хв
Туреччина
19:00
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук