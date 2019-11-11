"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

"Футбол 24" обговорює матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0) із Олександром Чижевським, екс-наставником Карпат.

– У центральному матчі 14 туру гра і результат відійшли на другий план. Як ви оцінюєте інцидент між Тайсоном і фанатами Динамо?

– Таких речей не повинно бути на стадіоні. Футболісти – це ті, заради кого ми приходимо на матч, щоб подивитися спектакль. Вони творять на полі. Через такі речі, які трапилися вчора, буде проблематично запрошувати легіонерів.

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Я – категорично проти такої поведінки трибун. Ми з цим боремося: перед кожною грою виносимо плакати, спрямовані проти расизму. Кожен клуб повинен працювати зі своїми вболівальниками, щоб такі скандали більше не повторювалися.

– Як боротися дієво? У вас є ідеї чи пропозиції?

– В Англії ж якось додумалися до цього. Зараз таких речей, які були раніше, там немає. У нас же є фан-клуби і є ті, хто за них відповідає. Вони повинні розбиратися. Адже фан-клуб – це не лише організація, а навіть сім’я. У сім'ї потрібно навести порядок.

– У своїй ігровій або тренерській кар'єрі ви також стикалися із расизмом?

– Так, пригадую випадок на Арені Львів. Коли тренерський штаб Карпат зібрався випустити на поле Габріеля Окечукву, фанати почали скандувати щось про "мавпу" (дослівно – "Нах*я Карпатам мавпа?", – Футбол 24). При чому тут футболіст?! Яким би він не був, якої національності, якого кольору – це, у першу чергу, людина. До кожної людини потрібно мати повагу.

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– Бурхлива реакція Тайсона. Чи не переборщив бразилець?

– Зрозуміло, що він вчинив неправильно. Але, мабуть, його захопили емоції. Я, щоправда, досі не знаю, що саме йому кричали – по телевізору цього не чутно, в інтернеті не пишуть. Коли стане відомо, можна буде щось коментувати…

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Безперечно, що емоції потрібно тримати при собі. Але тут, до всього, вплинув ще й високий градус українського Класіко. Частково Тайсона можна зрозуміти.

– Харківський інцидент набув світового резонансу – відреагував навіть Неймар. Які це матиме наслідки для Динамо? Репутаційний удар?

– Цей резонанс неприємний для кожного громадянина України. Якими можуть бути наслідки? Можливо, фан-сектор Динамо дискваліфікують на якісь матчі. Можливо, накладуть штраф. Нехай вирішують компетентні органи.

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– Шахтар вчора переміг заслужено?

– Так, за організацією гри "гірники" виглядали краще. Хоча не можу сказати, що обидва суперники мали багато моментів для взяття воріт. Шахтар розпорядився ними краще. Було багато боротьби. Динамо намагалося пресингувати – частково це їм вдавалося. Від киян хотілося більше гостроти. Так чи інакше, цей матч було цікаво дивитися – навіть заради високої напруги.

– Михайличенко не вгадав із форвардом, зробивши ставку на Жерсона?

– Михайличенкові було видніше, кого випускати у старті. Якби Жерсон забив – тренер опинився б на коні, сказали би "красень". Зараз легко говорити "вгадав – не вгадав".

– Київський арбітр Микола Балакін працював на матчі київського Динамо. Конфлікт інтересів?

– Чесно кажучи, я таких речей теж не розумію. Комітет арбітрів є – їм вирішувати. Але це не перший випадок. Коли я очолював Карпати U-21 і ми грали із Чорноморцем, нам прислали бокового арбітра з Одеси. Таких речей не повинно бути, адже ці люди можуть повпливати на результат. Тільки нейтральний арбітр, який не має стосунку до того чи іншого регіону. І тоді не буде зайвих розмов.

– Шахтар відірвався від Динамо на 13 очок. Інтрига померла остаточно?

– Я думаю, що інтриги не було вже тоді, коли відрив становив 10 очок. Сьогодні за класом гри Шахтар – вищий. Дотепер "гірники" практично не губили очки, йдуть без поразок. Не вірю, що після зимової перерви щось зміниться.

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Шахтар – Динамо: 3 травми, вилучення, скандал – гравці ротації і збірної України вбивають чемпіонську інтригу УПЛ