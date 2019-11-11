Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо

Бразильський нападник ПСЖ Неймар відреагував на расистський скандал, який трапився під час матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Під час звітного матчу гравці "гірників" Тайсон та Дентінью стали жертвами расистської поведінки уболівальників. Бразильці не могли стримати сліз. Неймар висловив підтримку своїм співвітчизникам.

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"Ні расизму", – написав Неймар, зробивши репост допису Алана Патріка про цей інцидент у сторіс свого Інстаграма.

Нагадаємо, матч зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки фанатів на адресу капітана Шахтаря Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля, але команди повернулися на поле і змогли завершити гру.

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