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Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо

00:00 141 Читать на русском
Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо
Неймар / фото із соцмереж

Бразильський нападник ПСЖ Неймар відреагував на расистський скандал, який трапився під час матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Під час звітного матчу гравці "гірників" Тайсон та Дентінью стали жертвами расистської поведінки уболівальників. Бразильці не могли стримати сліз. Неймар висловив підтримку своїм співвітчизникам.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

"Ні расизму", – написав Неймар, зробивши репост допису Алана Патріка про цей інцидент у сторіс свого Інстаграма.

Нагадаємо, матч зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки фанатів на адресу капітана Шахтаря Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля, але команди повернулися на поле і змогли завершити гру.

Шахтар – Динамо: 3 травми, вилучення, скандал – гравці ротації і збірної України вбивають чемпіонську інтригу УПЛ

blog_ava
Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу
10 листопада
12104
Теги
Головне Шахтар - Динамо Расизм у футболі Тайсон Тайсон Дентінью Дентінью Неймар Неймар Шахтар Шахтар
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