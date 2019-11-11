Шершун: Коли грав у Росії, теж були провокації, але я не поводився, як Тайсон

Колишній захисник Дніпра, московського ЦСКА та збірної України Богдан Шершун прокоментував скандальні події в матчі 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0).

"З расизмом треба боротися, вболівальники не можуть себе так поводити. Але і футболісти так теж не можуть поводитись. Виходить, він у відповідь показує непристойні жести, вибиває м'яч в бік уболівальників.

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Свого часу я грав у Росії, теж були провокації. Але я ніколи не дозволяв собі так поводитись. Навіть не звертав уваги, що там викрикують. Кожен матч комусь щось кричать. Якщо кожен футболіст буде відповідати, будуть постійні вилучення", – сказав Шершун в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, після расистських вигуків на свою адресу Тайсон показав фан-сектору Динамо середній палець, вдарив м'ячем у бік вболівальників і прямував до трибун, щоб висловити свої претензії, поки його не зупинили арбітр матчу Микола Балакін та гравці обох команд.

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