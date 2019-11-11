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ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму

10:51 4240 Читать на русском
Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Центральний поєдинок 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо затьмарив расистський скандал.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Під час звітного матчу гравці "гірників" Тайсон та Дентінью стали жертвами расистської поведінки уболівальників. Бразильці не могли стримати сліз.

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Нагадаємо, матч зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки фанатів на адресу капітана Шахтаря Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля, але команди повернулися на поле і змогли завершити гру.

Пізніше у мережі з'явилося відео скандального епізоду, зняте безпосередньо на фан-секторі вболівальників гостьової команди. Відзначимо, що за відеозаписом важко визначити, що саме викрикували уболівальники на адресу Тайсона. Ймовірніше за все, йдеться про імітацію звуків приматів.

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