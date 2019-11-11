Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму

Центральний поєдинок 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо затьмарив расистський скандал.

Під час звітного матчу гравці "гірників" Тайсон та Дентінью стали жертвами расистської поведінки уболівальників. Бразильці не могли стримати сліз.

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Нагадаємо, матч зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки фанатів на адресу капітана Шахтаря Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля, але команди повернулися на поле і змогли завершити гру.

Пізніше у мережі з'явилося відео скандального епізоду, зняте безпосередньо на фан-секторі вболівальників гостьової команди. Відзначимо, що за відеозаписом важко визначити, що саме викрикували уболівальники на адресу Тайсона. Ймовірніше за все, йдеться про імітацію звуків приматів.

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