Шахтар – Динамо: Мораєс зазнав важкої травми, Кривцов карає Жерсона у матчі УПЛ

Шахтар приймає Динамо в центральній битві 14-го туру чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Це вже 4-й бій головних суперників за сезон. Динамо виграло матчі за Суперкубок і пройшло у чвертьфінал Кубка України. Шахтар переграв команду тоді ще Хацкевича у першому колі УПЛ на виїзді, а в чемпіонаті при новому тренері ще нікому не програвав. Кияни до звітної зустрічі відставали від підопічних Каштру на 10 очок і не мали іншого виходу, як перемагати. У команди Михайличенка була 12-матчева безпрограшна серія в усіх турнірах, а у "гірників" – шалені 42 поєдинки без поразок у чемпіонаті України, з яких 4 зіграні проти динамівців.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Михайличенко здивував атакувальним складом. Лише 1 Шепелєв в опорній зоні, а Шапаренко та Циганков у центрі півзахисту – це дуже агресивно. Та й Жерсон у нападі замість Бєсєдіна – несподіваний хід. Багато зіткнень на стартових хвилинах. Дістається Вербічу і Тайсону. Жерсон запоров атаку, а у відповідь "гірники" виводили Тайсона за спини захисникам у напрямку Бущана. Попову ціною жовтої картки видалося зупинити капітана господарів. Тете зі штрафного пробив вище – перший удар у матчі на 10-й хвилині вийшов так собі. Додо розкішним пасом у розріз знаходив Мораєса за спиною центрбеків, але Шабанов ризикованим підкатом вибив м'яч з-під ніг колишнього партнера – ще трошки і міг бути автогол.

Артем змушений зупиняти недозволеним прийомом прохід Тете у вільну зону праворуч. За перші 15 хвилин обидва центральні оборонці встигли заробити жовту картку. Матвієнко з льоту вистрілив прямо в руки голкіперу. Перший же гострий момент у матчі створили динамівці. Шапаренко відібрав на чужій половині та м'яко покотив на Жерсона. Родрігес виграв боротьбу в Ісмаїлі, але пробив далеко від воріт з кількох метрів. На 19-й Шахтар покарав за це. Тете відмінно подав кутовий, а Кривцов виграв верхову боротьбу в Шабанова – Бущан був без шансів врятувати.

Попов у боротьбі наступив на ногу Мораєсу, який наскочив на Дениса ззаду. Жуніор з криком завалився на газон, тривала пауза в грі. Буда заміна. Екс-динамівця винесли на ношах, і це може бути дуже серйозно. Дентінью вийшов на 31-й.