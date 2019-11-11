toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

Шахтар – Динамо: УПЛ засудила поведінку уболівальників, які спричинили расистський скандал

11:18 672 Читать на русском
Шахтар – Динамо: УПЛ засудила поведінку уболівальників, які спричинили расистський скандал
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Українська Прем`єр-Ліга опублікувала офіційну заяву щодо скандальних подій під час матчу 14-го тур Шахтар – Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Останніми роками викорінення расизму, дискримінації та нетерпимості у футболі стало пріоритетним напрямком роботи УЄФА. Європейська футбольна спілка максимально використовує найширші платформи, щоб твердо заявити: "Ні – расизму". УПЛ цілком солідарна з Європейською футбольною спілкою і категорично засуджує будь-які прояви расизму на стадіонах України і поза ними.

Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму

УПЛ глибоко шкодує про інцидент, який стався під час матчу між Шахтарем і Динамо 10 листопада в Харкові. Цей випадок показує, що ми маємо зміцнити діалог із клубами, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

УПЛ вірить, що компетентний дисциплінарний орган буде розслідувати цю справу як пріоритетну та притягне до відповідальності всіх залучених осіб відповідно до чинного законодавства та правил", – йдеться у повідомленні прес-служби організації.

Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше поваги

Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

blog_ava
Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо
00:00
5426
Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Расизм у футболі УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
6
год
:
55
хв
Туреччина
19:00
Ісландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук