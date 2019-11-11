Шахтар – Динамо: УПЛ засудила поведінку уболівальників, які спричинили расистський скандал

Українська Прем`єр-Ліга опублікувала офіційну заяву щодо скандальних подій під час матчу 14-го тур Шахтар – Динамо.

"Останніми роками викорінення расизму, дискримінації та нетерпимості у футболі стало пріоритетним напрямком роботи УЄФА. Європейська футбольна спілка максимально використовує найширші платформи, щоб твердо заявити: "Ні – расизму". УПЛ цілком солідарна з Європейською футбольною спілкою і категорично засуджує будь-які прояви расизму на стадіонах України і поза ними.

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УПЛ глибоко шкодує про інцидент, який стався під час матчу між Шахтарем і Динамо 10 листопада в Харкові. Цей випадок показує, що ми маємо зміцнити діалог із клубами, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

УПЛ вірить, що компетентний дисциплінарний орган буде розслідувати цю справу як пріоритетну та притягне до відповідальності всіх залучених осіб відповідно до чинного законодавства та правил", – йдеться у повідомленні прес-служби організації.

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Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.