Арбітр Балакін не з Київської області, а з Києва – це вже конфлікт інтересів, – Ступар

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив роботу Миколи Балакіна у матчі 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0).

"Несистемність і непослідовність суддівства Балакіна – прослідковувалася. Зрозуміло, що це була його перша робота в українському класико. Дали йому авансом арбітра ФІФА і він намагається виправдати цю довіру. Але це на так просто. Потрібен певний час та досвід.

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Думаю, що все у нього вийде. Проте, в таких матчах не треба підставляти арбітра. Вважаю, що Лучано Лучі підставив Миколу Балакіна. Цей арбітр не з Київської області, як він представлений на сайті Комітету арбітрів УАФ, а з Києва. Саме у столиці України він проживає. А це вже конфлікт інтересів. Призначити арбітра, який проживає у Києві, обслуговувати матч за участі Динамо... Як чесно ти б не судив, але потім все одно тобі про це хтось скаже. Плюс додаткове психологічне навантаження на рефері, яке нікому не потрібне. В Україні є досвідчені арбітри, які могли відпрацювати на цьому матчі не гірше від Балакіна", – цитує Ступара Footboom.

Нагадаємо, в матчі 14-го туру УПЛ Микола Балакін вилучив хавбека Шахтаря Тайсона, який показав фанатам Динамо непристойний жест. У скандальному матчі Шахтар переміг Динамо (1:0) і збільшив свій відрив в від киян до 13 очок.

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