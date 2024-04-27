У рамках 26-го туру УПЛ 2023/24 Рух приймає Верес а Минай зіграє з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Рух – Верес

Рух, як і належить наймолодшій команді УПЛ, демонструє нестабільність Після розгрому Металіста 1925 сталася вкрай натужна звитяга над Поліссям (все вирішив пенальті на останній хвилині), а після поразки від Шахтаря львів'яни відібрали очки у Кривбаса. Круто, але в наступному ж турі вони не змогли здолати Минай.

На футбольному полі підопічні Віталія Пономарьова виглядають точно так же. То густо, то пусто, то супер, то не дуже. З таким футболом втримати останнє місце у зоні єврокубків буде непросто – Полісся тримається всього у двох очках позаду. Тим не менш, команди залишається вірною своїм ігровим принципам і загалом виглядає симпатично.

От тільки права на осічку в Руха немає. Як і у Вереса. Рівняни тримаються в зоні перехідних матчів за виживання, однак від падіння у зону вильоту їх відділяє лишень один бал. Підопічні Олега Шандрука мають гру в запасі, але там доведеться зустрітись з Динамо – хоча домашній матч завершився внічию, тож тут не все так однозначно. .

Хай там як, а Вересу необхідно перемагати. "Народний клуб" дуже старається, але бракує класу – тиждень тому команда створила достатньо моментів, аби прибити СК Дніпро-1, але замість цього наковталася замикань зі стандартів і пропустила внаслідок помилки голкіпера. Як наслідок, нічия. Поки що конкуренти втрачають очки одночасно з рівнянами, але вічно так тривати не буде.

Кадрова ситуація

Травмовані: Климчук, Сапуга, Слюсар – Паст

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Верес

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Підгурський – Квасниця, Таллес, Пастух, Плюмен – Федор

Верес: Когут – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Кучеренко, Кухарук – Дахновський, Сікейра, Шарай – Мрвальєвіч

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Можна більш-менш впевнено прогнозувати наявність голів, адже команди забивають регулярно. Причому результативність теж приблизно однакова – в районі одного-двох голів. Ставимо на тотал менше 2,5, а от підсумковий результат буде залежати від рандому.

Минай – Чорноморець

Минай відчайдушно бореться за виживання. Закарпатці відстають від зони плей-офф на чотири залікових бали, а до кінця чемпіонату залишається всього п'ять матчів (включно із сьогоднішнім). "Лисиці" дуже стараються, однак їм бракує міці – у останніх п'яти турах вони розписали нічиї з Рухом, Оболонню, Олександрією, а з Поліссям ледь не закамбечили з 0:3.

Десь підопічні Желько Любеновіча виглядали краще, десь – гірше, але в цілому команда діяла симпатично. Вона агресивна, у неї є непогано поставлені перехідні фази, є хороші комбінації й насичення зон завершення. Якби Минай грав так від початку сезону, то шанси на виживання були б значно кращими, однак зараз команда прикута до стінки. Кожна наступна гра без перемоги ризикує стати фатальною.

Чорноморець же відверто дограє чемпіонат. Формально завдання зберегти прописку в УПЛ залишається актуальним, адже відрив від четвірки аутсайдерів становить 8 очок – але всі розуміють, що вильоту не буде. Шансів на Європу теж немає.

Не факт, що Роман Григорчук і половина нинішньої команди взагалі почнуть новий сезон у Одесі. Тим не менш, у "моряків" доволі хороший колектив, якому навряд чи подобається провалюватись у кожному турі. У весняній частині сезону одесити здобули всього дві перемоги (над Поліссям і Олександрією), зазнавши шести поразок і дивом уникнувши сьомої – жодному адекватному спортсмену це не сподобається.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Васильєв (Чорноморцев)

Орієнтовні склади на матч Минай – Чорноморець

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Бойчук, Бадібанга, Авагімян, Штогрін – Ієде

Прогноз "Футбол 24" – нічия, ТМ 2,5

Важко сказати, чи зможе Чорноморець розізлитись ще раз. Після перемог над Поліссям і Олександрією з семи забитими голами здалося, що машина завелася – але далі сталося дві поразки. Вони можуть справити дуже негативний вплив на моральний стан. По коментарях і прес-конференціях помітно, що нерви не витримують навіть у Романа Григорчука.

І все одно не віриться, що Минай переможе. Закарпатці вже мали достатньо нагод, аби підтвердити свою готовність до побиття середняків у важливих іграх – протягом останнього місяці всі ці нагоди були змарновані. "Лисиці" недостатньо сильні для тріумфу над Чорноморцем, але зачепитись за домашню нічию вони здатні. Ризикнемо й поставимо на неї при ТМ 2,5.