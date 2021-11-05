Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

6 листопада, 14:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Сульшер пережив критичний момент – перемога над Тоттенхемом і емоційна нічия з Аталантою укріпили хиткі позиції норвежця. Однак матч Ліги чемпіонів показав, що нова схема з трьома захисниками також вразлива і не підходить під кадрове наповнення МЮ. Питань до Сульшера досі багато. Поразка в дербі навряд чи призведе до звільнення, але осоромитися, як з Ліверпулем, "дияволи" не мають права. А Сіті запросто може влаштувати розгром. Команда Гвардіоли грає прекрасно, останні осічки не повинні вводити в оману. МЮ буде без Погба, а в старті Сіті може вийти Зінченко. Виграти конкуренцію у космічного Канселу нереально – надії на пошкодження Вокера.

Баварія – Фрайбург

6 листопада, 16:30. Мюнхен, Альянц Арена

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

В Мюнхен їде головна сенсація Бундесліги. Фрайбург ще не програвав у цьому сезоні, а від лідера чемпіонату відстає лише на три очки. Провінційний клуб переживає найкращий період в історії та щойно переїхав на новий стадіон. Жарти про ЛЧ вже не виглядають такими абсурдними. Крістіан Штрайх трішки врізноманітнив футбол, лідери Гюнтер і Гріфо у чудовій формі, не обходиться без везіння. Але чи може Фрайбург затиснути Баварію, як Гладбах тиждень тому? Дуже сумнівно. Попри окремі провали, мюнхенці залишаються неймовірно потужними, а проблеми в обороні перекривають класною атакою. За 8 останніх матчів "ротен" шість разів забивали 4+ м'ячі.

РБ Лейпциг – Борусія Д

6 листопада, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

У Борусії складна кадрова ситуація – лазарет забитий, майже десять травмованих на чолі з Холандом. Звідси ігрові проблеми для Марко Розе, які вилилися у 7 пропущених за два матчі з Аяксом. У чемпіонаті Дортмунд дивом тримає темп Баварії, програючи один бал. Лейпциг з новим тренером Джессі Маршем застряг всередині турнірної таблиці Бундесліги та на останньому місці групи ЛЧ. Однак результати дуже суворі до "биків". Команда з відходом Нагельсманна дещо втратила варіативність, але все одно тримає рівень. У РБ є достатньо виконавців, які можуть покарати Борусію за постійні фейли в обороні. Видовищний футбол у цій парі гарантований.

Евертон – Тоттенхем

7 листопада, 16:00. Ліверпуль, Гудісон Парк

Антоніо Конте переможно дебютував за Тоттенхем, але без нервів у Лізі конференцій не обійшлося. Тепер італійський фахівець розпочинає підйом "шпор" у топ-4 АПЛ. Манчестер Юнайтед і Арсенал мусять тремтіти – в конкурентах вже не Вест Хем і Брайтон, чи Лестер (який в підсумку добровільно віддає місце в ЛЧ), а солідна команда з солідним тренером. Перший іспит Конте – виїзд в гості до Евертона, який впав у середину турнірки. Рафа Бенітес виграв тільки один з останніх 7 матчів, тому нових прихильників на Гудісон Парк не завоював.

Вест Хем – Ліверпуль

7 листопада, 18:30. Лондон, Олімпійський

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Ліверпуль у цьому сезоні не знає поразок, однак йде лише другим в АПЛ через нічиї з симпатичними Брентфордом і Брайтоном. Вест Хем не такий сміливий, але також приємно дивує. "Молотобійці" цілком заслужено йдуть в зоні Ліги чемпіонів і вибивають з Кубка ліги самого Гвардіолу. У Девіда Мойєса сильний і зіграний стартовий склад. Глибини бракує, але поки все обходиться без серйозних втрат – Вест Хем виглядає конкурентом навіть для Ліверпуля, якого другий сезон мучать травми. Участь у матчі Андрія Ярмоленка під питанням – на тижні українець отримав забій. Так чи інакше, з перших хвилин Ярмола не вийде.

Мілан – Інтер

7 листопада, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на MEGOGO

У Мілана від початку сезону просіла якість гри, але це не впливає на результати у Серії А. "Россонері" продовжують штампувати перемоги та зберігати лідерство поруч з Наполі. Топ-матчі також не стають проблемою – минулого тижня Стефано Піолі переграв Рому. І це все з великими кадровими втратами. У міланському дербі не зіграють Ребіч, Ернандес, Меньян і Кастільєхо. Фаворитом протистояння букмекери називають Інтер, який знайшов свій футбол, в останніх двох турах жодного разу не пропустив і ледь не переграв Ювентус. Втім, "нерадзуррі" відстають від першого місця на 7 пунктів і не мають права програвати. Один з головних матчів італійського сезону.

Бетіс – Севілья

7 листопада, 22:00. Севілья, Беніто Вільямарін

Телетрансляція на MEGOGO

Центральним матчем іспанського вікенду стане дербі Севільї. Обидві команди перебувають у топі Прімери та ведуть боротьбу за Лігу чемпіонів. Севілья на відстані одного балу від першого місця, Бетіс має на три очки менше. "Зелено-білі" з Мануелем Пеллегріні у жовтні набрали хороший хід, але тиждень тому згоріли Атлетіко. Хулен Лопетегі у Севільї залишається вірним нудному, прагматичному, але водночас ефективному футболу з навісами. У нього є реальні шанси зачепитися за чемпіонські перегони, скориставшись кризою Барси та невиразним футболом мадридських грандів.