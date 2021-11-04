Манчестер Сіті зазнав втрат у матчі 4-го туру групового етапу ЛЧ проти Брюгге (4:1).

Оборонець Ман Сіті Кайл Вокер накульгував у поєдинку з Брюгге та ризикує пропустити наступну зустріч з Манчестер Юнайтед (6 листопада), повідомляє журналіст Саймон Байковскі у Twitter.

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31-річного англійця на 80-й хвилині замінив Зінченко. Після матчу Гвардіола підтвердив, що Кайл отримав удар по нозі.

За відсутності Вокера зростають шанси вийти у стартовому складі "містян" Олександра Зінченка. Українець зіграє на своєму лівому фланзі, а Канселу підстрахує травмованого Вокера на правому.

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