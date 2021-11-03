Бергамаски мали б бути сповненими бажанням взяти реванш за прикру поразку на Олд Траффорд. Замість комфортного лідерства в групі F Аталанта ризикувала серйозно ускладнити собі завдання вийти у плей-офф. Два тижні тому команди Джан П'єро Гасперіні вистачило на один (перший) блискучий тайм. Сьогодні потрібно було більше концентрації від початку і до фінального свитка.

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Гості розіграли з центру поля і відразу пішли в атаку. Спроба суто номінальна. Роналду наважився на удар здалеку. Муссо без проблем забрав м'яч до рук. Випад Аталанти затягнувся на кілька хвилин. До штрафного бергамаски дійшли, а от із загострення не склалося. Манкуніаці ж знову продемонстрували, що атакувати можна куди швидше та ефективніше. Рашфорд та Погба розхитали захист. Бив Мактомінай. М'яч рикошетом від оборонця котився у дальній кут – Аталанту підстрахувала стійка. Дуже яскрава стартова п'ятихвилинка.

Ман Юнайтед, схоже, погодився грати за правилами Аталанти. М'яч швидко переміщався між штрафними. Атака слідувала за атакою. Швидкості, переміщення, високий пресинг. Це все інструменти, які сьогодні були в арсеналі обох команд. Зрештою, будь-яку систему можуть зламати неординарні індивідуальні дії. Або ж помилки... На 12-й хвилині Ван-Біссака та Байлі просто подарували м'яч Сапаті. Колумбієць без спротиву увійшов до штрафного і прострілив на Ілічіча. Йосіпа теж ніхто не стеріг, і він пробив по воротах. Удар був не найкращим, але Де Хеа не бачив моменту і пропустив під рукою. VAR щось довго перевіряв, але підстав скасувати гол не знайшов – 1:0.

Люк Шоу намагався змусити своїх партнерів відповісти миттєво. На наступні 10 хвилин саме фланг англійця, куди зміщався ще й Рашфорд, став епіцентром активних дій гостей. Захисник і сам бив, і паси роздавав. Аталанта відбивалася нервово, а коли прийшла її черга атакувати, робила це помітно гостріше за суперника. Особливо слід відзначити Сапату. Три центрбеки зовсім не лякали його. Вочевидь, Байлі засвоїв урок після першого гола. Надалі івуарієць почав щільніше грати із Дуваном, і двічі заблокував удари форварда Аталанти. А ще ж Ерік кілька разів класно відтісняв колумбійця від м'яча.

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Наприкінці тайму Уле Гуннару Сульшеру довелося змінювати тактичну схему. Рафа Варан отримав травму і продовжити гру не зміг. Замість француза на полі з'явися Мейсон Грінвуд. Саме вінгер був одним із архітекторів атаки, після якої Манчестер Юнайтед відігрався. Грінвуд пасом знайшов Фернандеша у штрафному майданчику. Бруну п'ятою скинув під удар, а Роналду в таких моментах не пробачає. Захисники Аталанти спостерігали за цією атакою з найкращих місць. Обурення Муссо було цілком виправданим. Власне, за нічийного рахунку команди й пішли на 15-хвилинний відпочинок.

По перерві своєю заміною відповів Гасперіні. Берат Джимсіті нещодавно завершив реабілітацію після операції на плечі, тому не міг провести повний матч. Вихід албанського центрбека замість Пашаліча дозволив Де Рону нарешті повернутися на свою позицію в центрі півзахисту. Механізм запрацював не відразу. Адже на 49-й хв Роналду в межах штрафного виводив на удар Фернандеша. Паломіно заблокував у відчайдушному стрибку. Відразу після цього Грінвуд поцілив у стійку, але з офсайду.

Висновки Аталанта зробила. Гра поступово перемістилася до протилежних воріт. Щоправда, Байлі продовжував домінувати у дуелях із Сапатою. Але колумбієць саме той форвард, якому достатньо одного моменту, однієї помилки. Після закидання від Паломіно Дуван втік на побачення з Де Хеа і легко його переграв. Арбітр зафіксував положення поза грою. На щастя для Аталанти є VAR. Відеоасистенти накреслили усі необхідні лінії, і стало зрозуміло – жодного офсайду не було. Магуайр був ближчим до власних воріт.

Сульшер кинув у бій Матіча та Кавані, замінивши Рашфорда і Погба. Гасперіні відповів більш продумано. Замість Ілічіча вийшов куди швидший Мурієль. Аталанта, розуміючи, що Ман Юнайтед піде вперед, дозволила йому це зробити. Пастки були розставлені. Кожна втрата, і господарі миттєво вибігають у контратаку. Масованості їм, звісно, бракувало, але колумбійський дует за підтримки Меле свою роботу виконував вправно. Хіба акцентованого завершального удару бракувало. Постріл Сапати з метрів з 33-х до уваги не беремо.

До основного часу арбітр компенсував 5 хвилин, і тут стартував штурм манкуніанців. Звісно, в епіцентрі уваги опинився Роналду. Саме Кріштіану почав і завершив доволі сумбурну атаку. Форвард після низки рикошетів класно в дотик упіймав м'яч на ногу і поцілив точнісінько у дальній кут. 2:2! Наш Руслан Маліновський так і не з'явився на футбольному полі. Це сталося вперше у нинішньому сезоні. До цього наш земляк більшість матчів Аталанти починав у стартовому складі та ще кілька разів виходив на заміни.

Ця нічия ще більше заплутала ситуацію у групі F. Аталанта з п'ятьма очками розташувалася на третій сходинці турнірної таблиці. Вище – Манчестер Юнайтед та Вільяреал, у яких по сім залікових пунктів. Не втратив шансів навіть Янг Бойз зі своїми трьома балами за перемогу над "Червоними дияволами" в першому турі.

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