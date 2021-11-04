Дортмундська Борусія буде змушена обходитись без свого головного бомбардира Ерлінга Холанд до кінця 2021 року.

21-річний норвежець зазнав надриву м'язів стегна. Альф-Інге Холанд, батько нападника, підтвердив серйозність травми, яка, найімовірніше, не дозволить йому грати цього року.

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"В Ерлінга непогані справи, зважаючи на всю ситуацію, але він ненадовго вийде з гри. Було б непогано, якби він отримав можливість провести кілька ігор до Різдва, але це дуже малоймовірно", – цитує батька Goal.

Додамо, що у 10 матчах поточного сезону Холанд забив 13 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

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