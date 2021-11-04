Ліга конференцій, 4 тур

Група G

Тоттенхем – Вітесс – 3:2

Голи: Сон, 15, Моура, 22, Расмуссен, 28 (аг) – Расмуссен, 32, Беро, 39

Вилучення: Ромеро, 60 – Дукі, 82, Шуберт, 85

Ренн – Мура – 1:0

Гол: Баде, 76

Група Е

Уніон – Фейєнорд – 1:2

Голи: Тріммель, 41 – Сіністерра, 15, Дессерс, 72

Вилучення: Тріммель, 87, Тойхерт, 89

Славія Прага – Маккабі Хайфа – 1:0

Гол: Кухта, 49

Група F

ПАОК – Копенгаген – 1:2

Голи: Жівковіч, 8 – Анкерсен, 34, Біль, 50

Вилучення: Міхайлідіс, 90+4 (П)

Антоніо Конте дебютував на чолі Тоттенхема. Італієць відразу перебудував команду на схему з трьома захисниками, а групу атаки сформували Кейн, Сон і Моура. Їм вистачило пів години, щоб забити Вітессу три м'ячі. Спершу Сон з гострого кута відкрив рахунок, потім Моура скористався пасом Кейна та подвоїв перевагу, а третій гол після класної комбінації "шпор" гості забили собі самі.

Однак ідеальний матч Тоттенхем провести не зумів. Лондонці пропустили з кутового, а перед перервою провалилися справа в обороні та дозволили Вітессу скоротити відставання до мінімуму. А по перерві Тоттенхем залишився в меншості після вилучення Ромеро. "Шпорам" пів години довелося відстоювати перемогу. 1:9 – статистика ударів другого тайму.

Тоттенхем все ж втримав переможний рахунок, набрав 7 балів і піднявся на друге місце групи G. Першим залишився Ренн, який мінімально здолав Муру. Перший успіх Антоніо Конте! Тоттенхем завершував матч вже в більшості – Вітесс так хотів відігратися, що Дукі та Шуберт заробили червоні.

У групі Е з'явився явний фаворит. Фейєнорд вирвав перемогу над Уніоном і очолив квартет. Точніше, німці самі подарували гостям три очки. Вони пропустили першими, відігралися завдяки шикарному удару Тріммеля, але в другому таймі голкіпер Люте не впорався з мокрим м'ячем і послизнувся. Помилку підстеріг Дессерс. Славія переграла Маккабі та піднялася на друге місце з 6 очками.

Квартет F теж обіцяє гарячу розв'язку на фініші. Копенгаген здійснив камбек проти ПАОК і вирвався на вершину таблиці з 9 очками. У Слована та ПАОК – на два бали менше.

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