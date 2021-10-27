Олександр Зінченко проти Андрія Ярмоленка. Двобій стартував о 21:45 за київським часом. Зінченко потрапив у стартовий склад вперше з 15 вересня. Після матчу проти РБ Лейпциг в ЛЧ український універсал жодного разу навіть не виходив на поле. Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти МЮ в 1/16 Кубка англійської ліги, а тепер вийшов проти іншого гранда з Манчестера. Майже не граючи в АПЛ, екс-динамівець грає в основі вже 4 поспіль матч в інших турнірах.

Вест Хем – Манчестер Сіті: склади на матч 1/8 Кубка ліги

Перший удар лише на 19 хвилині. Нобл здалеку приклався, запасний кіпер Сіті Стеффен парирував перед собою, але ні Ярмоленка, який вийшов по суті грати в центрі нападу, ні когось іншого на добиванні не виявилося. Зінченко дуже небезпечно віддавав у воротарський поперечний пас. Голкіпер гостей ледь вибив круглого під жорстким пресингом Лансіні. Ярмоленко виконує роль стовпа і заробляє перспективний стандарт. Ще кілька спроб Андрія прорватися, Зінченко і компанія надійно грають у підстраховці. Ман Сіті вперше щось цікаве створив лише на 25 хвилині. Палмер отримав пас від Мареза – Ареола на місці.

Відзначимо, що з нинішніх стартерів у лондонців по суті лише Кресвелл та Соучек є стабільними гравцями основи в АПЛ. У Сіті схожа ситуація. З тих, хто нині вийшов, Вокер, Де Брюйне, Гюндоган і з натяжкою Марез зазвичай грають з перших хвилин у найважливіших матчах, коли здоров'я дозволяє. "Молоти" без великих проблем обороняються, а ось з атакою зовсім біда. Ярмоленко мав один з нечисленних шансів продертися до штрафного, однак екс-лідер Шахтаря Фернандінью спритно обікрав колишнього динамівця.

Зінченко кілька разів підчищав після небезпечних подач лондонців. Ярмоленко теж знімає верхові м'ячі в межах свого штрафного майданчика. Найкращий момент манчестерці створили на 45 хвилині. Марез знайшов Аке у воротарському. Натан переграв Діопа у повітрі, але з кількох метрів дав повз рамку. Рівна гра до перерви: за ударами ніби й 1:8 (у площину воріт 1:1), але на переможний результат команда Гвардіоли не награла.

На другий тайм вийшов Канселу. Що цікаво, Жоау замінив не Зінченка, а Вокера. Пішла веселіша гра. Масуаку двічі класно проривався зоні Канселу. В одному випадку знову бездоганно підчистив Фернандінью. В іншому – лівий вінгбек Вест Хема вирішив пробити сам, хоча у воротарському перспективно відкривався Ярмола – вище. Зінченко знайшов Палмера на лінії штрафного, молодий хавбек перевів ще далі на Гюндогана, Ілкай не зумів влучити з гострого кута.

Момент матчу для лідерів збірної України. Масуаку потужно пробив, снаряд від кулаків Стеффена відскочив до зовсім вільного Ярмоленка. Андрій дещо повільно підлаштовувався під удар з меж воротарського, і Зінченко встиг добігти та заблокувати. Манчестер Сіті завівся у відповідь. Три поспіль атаки ліворуч. Палмер, Стерлінг та Де Брюйне не змогли переграти Ареола. Навіс Кевіна після розіграшу кутового. Стоунз розстрілює, Ареола видає ще один блискучий сейв.

Вест Хем не забуває огризатися. Кресвелл вже не вперше класно розігрує на лівому фланзі, Влашіч скидає, Соучек пробиває з вигідної позиції, але не влучно. На 62 хвилині Мойєс провів потрійну заміну. Атакувальне тріо основи Бовен, Бенрама і Форналс міняє Ярмоленка, Влашіча та Масуаку. Канселу отримав пошкодження, Гвардіола стурбовану чухє потилицю. Палмер блискуче пройшов і обігрався зі Стерлінгом. Один лише останній удар підвів – вище з вбивчої дистанції по центру.

Різка контра Вест Хем Юнайтед флангом Зінченка. Швидка перепасовка завершилася дальнім ударом. Олександр встиг підставити спину. Фоден замінив Мареза на 72 хвилині. Філ, не довго думаючи, накрутив кількох суперників, снаряд після рикошетів відскочив до Гюндогана, але німець відпустив м'яч і Ареола, вже лежачи, вибив. Жезус замінив Палмера. Шалений удар Зіни метрів з 25, Ареола не менш ефектно переводить над поперечиною. Український фулбек у вогні – роздає прочуханів партнерам, а потім скидає головою так, що суперник ледь не перехоплює перед воротарем. Серія пенальті вирішить власника путівки в 1/4 фіналу.

| #ManCity's Carabao Cup record under Pep Guardiola:



27 games

20 wins

4 trophies

️ 4 shoot-out wins

2 defeats

1 shoot-out defeat



Pretty good record…? pic.twitter.com/eTFNPnFGQm — City Chief (@City_Chief) October 27, 2021

Нобл впевнено реалізовує першу спробу. Фоден починає в Сіті. Удар повз ворота – 1:0, Вест Хем отримує перевагу. Стеффен майже парирував, але Бовен таки прошив американського голкіпера. Канселу впевнено забиває – 2:1. Доусон спокійно розвів м'яч і воротаря по різних кутах. Жезус на паузі ставить Ареола на коліна, а сам легко котить до сітки – 3:2. Кресвелл пробиває без проблем. Гріліш спокійно реалізує передостанню спробу – 4:3. Бенрама ставить крапку – 5:3, Вест Хем у чвертьфіналі! Манчестер Сіті після 4 поспіль титулів переможця Кубка ліги сенсаційно вилітає у 5 розіграші. Раніше лише Моурінью вдавалося бити Гвардіолу в цьому турнірі. Також на стадії 1/8. У 2017 році Манчестер Юнайтед після цього взяв трофей.