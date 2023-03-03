Преса активно обговорює поразку Реала від Барселони (0:1) у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії. Підлив оливи у вогонь рефері.

Першу жовту картку у поєдинку отримав Вінісіус Жуніор, який обхопив Френкі де Йонга та поклав його на газон. Мадридці, зокрема і бразилець, з цим не погодились.

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Розв'язувати питання пішов Едер Мілітао. Він запитав арбітра Хосе Мунуеру Монтеру про причини такого рішення. Той відповів: "Едере, послухай мене, це червона картка, ок? Він взяв його за шию та кинув на землю". Ці слова рефері спричинили скандал в Іспанії.

Munuera Montero admits in a video to Militão that he could have sent off Vinicius for the action with Frenkie de Jong



️ “Eder, Eder, listen to me. It’s a red, ok?”



️ “It’s a red, he grabs him by the neck and he throws him to the ground”#LLL

?️pic.twitter.com/HsiQzCTzDH — La Liga Lowdown ?️ (@LaLigaLowdown) March 3, 2023

Хоч Реал і не залишився в меншості, але перемогти не зумів. Єдиний м'яч був забитий одразу після епізоду з жовтою Вінісіусу. Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії відбудеться 5 квітня.

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