Ослаблена Барселона отримала подарунок

Восени Барселона програла Реалу в чемпіонаті, однак у середині січня взяла реванш у фіналі Суперкубка Іспанії. Сьогодні на позитивний результат важко було розраховувати, адже Хаві мусив обійтися без травмованих Лєвандовскі, Дембеле та Педрі. У Мадрида виникла дірка зліва в обороні через пошкодження Менді та Алаби, але це не проблема, адже Начо у фантастичній формі. Лунін традиційно просидів у запасі.

Автогол Мілітао у відеоогляді матчу Реал – Барселона – 0:1

Більші труднощі Карло Анчелотті спричинила неготовність Чуамені. В центрі поля вийшов менш надійний Камавінга. Саме його помилка стала фатальною для Реала. Едуардо поплив під тиском і обрізав всю команду на власній половині. Ферран викотив під удар Кессьє – Куртуа парирував, але м'яч рикошетом від Мілітао залетів у ворота. Це все, що Барса "створила" за 70 хвилин, якщо не рахувати безадресні простріли Рафіньї.

Barça after taking the lead at Real Madrid pic.twitter.com/7cquruVNeK — B/R Football (@brfootball) March 2, 2023

Реал пресингом закрив каталонців

Реал загалом виглядав значно потужніше. У мадридців добре працював пресинг, внаслідок чого Барселона навіть не могла перейти на чужу половину, не те що закріпитися там. Епізод з подарунком Камавінга був єдиним у першому таймі, коли каталонці зайшли в штрафний майданчик. Гості виглядали розгубленими. Гаві повністю випав: не встигав накривати суперників і часто втрачав м'яч (68% програних дуелей).

До перерви Реал просто володів ініціативою, а після – тотально домінував. Класними рішеннями як з м'ячем, так і без м'яча виділявся Вальверде. "Вершкові" закрили Барселону та безперервно тиснули, виграючи підбирання. Вінісіусу було складно в протистоянні з Араухо, але він все одно примудрявся загострювати. Віні віддав на гол Бензема, але Карім заліз в офсайд. А потім намагався закинути за комірець тер Штегену – німець дотягнувся.

Реал міг отримати й більше покарання

І лише в останній третині зустрічі пішла рівна гра з атакою на атаку. Коли організований пресинг господарів почав давати збої, Барселона побудувала кілька швидких атак. Ферран прорвався по флангу та знайшов у штрафному майданчику вільного Кессьє. Абсолютним героєм зустрічі івуарієць не став, пробивши в Фаті.

Другий гол став би занадто суворим покарання для Реала, який відіграв сьогодні краще. Втім, навіть такої поразки мадридці не заслужили. Барселоні пощастило здобути позитивний результат без ключових виконавців. Інтрига у протистоянні жива. Реал спробує взяти реванш 5 квітня в матчі-відповіді на Камп Ноу.

Барселона розбила Реал у фіналі Суперкубка: тактичне ноу-хау і перший важливий трофей Хаві, Гаві – топ, Мадрид тривожить